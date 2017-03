Pub

Noite de qualificação marcada pelo mau comportamento dos adeptos albaneses que levou à interrupção do jogo com os italianos, em Palermo

A Espanha e a Itália continuam imparáveis no grupo G de apuramento para o Mundial 2018, que se realizará na Rússia, estando ambas na liderança com 13 pontos.

Em Gijón, a seleção espanhola venceu esta sexta-feira Israel por 4-1. A equipa de Julen Lopetegui chegou a ter uma vantagem de três golos, graças a David Silva, Vitolo e Diego Costa, mas à entrada para o último quarto de hora, Rafaelov fez o golo israelita, tendo o resultado final sido estabelecido por Isco já perto do final da partida.

Por sua vez, em Palermo, a Itália levou a melhor sobre a Albânia por 2-0, no milésimo jogo oficial da carreira do histórico guarda-redes Gianluigi Buffon. O jogo ficou marcado por uma interrupção no início da segunda parte, quando os adeptos albaneses fizeram rebentar petardos e lançaram tochas para o relvado. Nessa altura, já os italianos venciam graças a um penálti transformado por Daniele De Rossi, tendo depois Ciro Immobile estabelecido o resultado final.