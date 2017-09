Pub

Dois golos de Isco e outro de Morata deixaram os italianos KO no Santiago Bernabéu, o estádio onde voltaram 35 anos depois de terem conquistado o título mundial

A seleção espanhola, treinada por Julen Lopetegui, deu ontem um passo de gigante rumo ao apuramento para o Mundial 2018 ao vencer a Itália por 3-0.

35 anos depois, a Itália voltou a jogar no Santiago Bernabéu, estádio onde conquistou o título de campeão mundial em 1982. Só que desta vez os azzurri não levam boas recordações, pois viram quebrado o seu recorde mundial de 56 jogos de apuramento para Mundiais e Europeus sem derrotas. E logo com um banho de futebol dos espanhóis.

Ao intervalo, já Isco entrara para a história ao marcar dois golos, que o colocavam como o primeiro espanhol a fazer um bis à Itália nos últimos 87 anos - antes dele só dois haviam conseguido. A perder, a squadra azzurra arriscou tudo em busca pelo menos do empate, mas em contra-ataque os espanhóis iam colocando Buffon à prova, acabando por fazer o terceiro por Morata.

Apesar da derrota, a Itália mantém-se na corrida ao Mundial pela via do play-off, mas até pode conseguir o apuramento como melhor segundo classificado. Isto porque o primeiro lugar do grupo G começa a ser uma miragem.

Sérvia isola-se na liderança

A Sérvia isolou-se na liderança do grupo D, pois venceu a Moldávia por 3-0 e beneficiou do empate 1-1 da República da Irlanda na Geórgia. Assim sendo, na visita a Dublin, na próxima terça-feira, os sérvios precisam apenas de empatar para continuar na liderança com dois pontos de avanço a duas jornadas do fim do apuramento. Gacinovic, Kolarov e Aleksandar Mitrovic marcaram os golos da Sérvia.

Enquanto isso, em Tbilisi, a Rep. Irlanda adiantou-se cedo no marcador através de Shane Duffy, mas ainda antes do intervalo viram Kazaishvili chegar à igualdade, não mais conseguindo recuperar a vantagem. Este resultado beneficiou ainda o País de Gales, que venceu a Áustria por 1-0 graças a um golo de Woodburn, médio do Liverpool de apenas 17 anos, e está a apenas dois ponto dos irlandeses.

Finalmente, no grupo I, a Croácia viu o seu jogo frente ao Kosovo interrompido aos 27 minutos devido à forte chuva que se abateu sobre Zagreb. Por isso mesmo, a Ucrânia saltou para a liderança ao vencer a Turquia por 2-0 (bis de Yarmolenko), aproveitando ainda o desaire (0-1) da Islândia na Finlândia.

Entretanto, o México tornou-se na quinta seleção apurada o Mundial 2018 - junta-se a Rússia, Brasil, Irão e Japão -, após vencer no Estádio Azetca o Panamá por 1-0.