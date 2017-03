Pub

Dragões bateram, fora de portas, o Famalicão (3-1). Leões receberam e venceram o Freamunde (2-0). Aves triunfou perante o condenado Olhanense e consolidou a segunda posição

As equipas B de FC Porto e Sporting deram nesta quarta-feira um passo importante rumo à manutenção no segundo escalão, tendo ambas 40 pontos, mais quatro que o Vizela, que está no 17.ª posto, lugar que dá acesso à liguilha da permanência com formações do Campeonato de Portugal.



Os dragões foram a Vila Nova de Famalicão ganhar por 3-1 e bem cedo começaram a fazer mexer o marcador por Kayembe aos 22'. Aos 33' André Pereira fez o 0-2 e Fede Varela aumentou para 3-0 aos 52'. O Famalicão limitou-se a reduzir bem perto do minuto 90.



Em Alcochete, o Sporting B esperou pela segunda parte para marcar. Primeiro foi Pedro Delgado, depois Ricardo Esgaio, com um notável trabalho individual, a fechar o marcador.



Realce para o Aves, que tem vindo a perder vantagem pontual para o terceiro classificado Varzim. Após oito encontros sem vencer, os pupilos de José Mota venceram por escasso 1-0 o condenado Olhanense, cortesia de Erivaldo.



Eis os resultados:



Aves 1-0 Olhanense

Sp. Braga B 1-1 Leixões

Cova da Piedade 1-1 U. Madeira

Fafe 2-4 Vitória Guimarães B

Famalicão 1-3 FC Porto B

Gil Vicente 3-1 Penafiel

Sporting B 2-0 Freamunde

Vizela 1-1 Covilhã



Classificação:

Portimonense 68

Aves 58

Varzim 51(- 1 jogo)

Benfica B 51(-1 jogo)

Académica 48 (-1 jogo)

Santa Clara 48 (-1 jogo)

Sp. Braga B 46

U. Madeira 46

V. Guim. B 44

Penafiel 43

Sp. Covilhã 42

Gil Vicente 42

FC Porto B 40

Sporting B 40

Famalicão 39

C. Piedade 39

Vizela 36

Freamunde 35

Ac. Viseu 35 (-1 jogo)

Leixões 34

Fafe 34

Olhanense 21