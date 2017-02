Pub

Protesto insólito aconteceu no Vietname. Jogadores foram suspensos

Dois jogadores vietnamitas de futebol foram hoje suspensos por dois anos e um treinador por três anos, depois de terem, de forma insólita, protestado contra a marcação de uma grande penalidade no campeonato local.

Os jogadores do Long An ficaram furiosos com a marcação de uma grande penalidade nos últimos minutos do encontro contra o Ho Chi Minh City, quando o resultado estava empatado a dois golos. A equipa do Long An abandonou inicialmente o relvado em protesto, mas acabou por regressar.

Contudo, o guarda-redes Nguyen Minh Nhut virou as costas no castigo máximo e a restante equipa parou no relvado até ao final do encontro, permitindo que o Ho Chi Minh City chegasse aos 5-2.

Em comunicado, a Federação Vietnamita de Futebol, disse que Mimh Nhut e o capitão Huynh Quang Thanh foram suspensos por 24 meses, por terem interrompido o jogo, não terem respeitado a decisão do árbitro e terem causado dano à reputação e à honra do organismo.

O treinador Ngo Quang Sang foi suspenso por três anos, assim como o presidente do clube, Vo Thanh Nhiem, que se demitiu após o encontro.