O momento insólito aconteceu no jogo entre o Levadia e o Paide, a contar para a Taça da Estónia

O jogo entre o Levadia e o Paide, duas equipas da primeira divisão da Estónia, foi marcado por um momento insólito logo no início do jogo

O primeiro golo do Levadia aconteceu 15 segundos após o início da partida e foi marcado sem que algum jogador da equipa tivesse tocado na bola.

O encontro teve início com o Paide a sair com a bola, mas a equipa foi recuando no campo até um mau passe acabar por dar em autogolo, o primeiro para o Levadia, que acabaria por vencer por 3-1.

Apesar do "azar", foi um resultado melhor do que há dias, para o campeonato, quando o Paide perdeu por 8-0 conta a mesma equipa.

Este jogo, decorrido na terça-feira, contava para os 16 avos de final da Taça da Estónia.