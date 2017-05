Equipa de futebol de raparigas ganha liga masculina em Espanha

Pub

Há três anos, quando começaram a competir na liga masculina, os pais queixavam-se ao treinador Dani Rodrigo que as filhas perdiam sempre. Este ano, a equipa de infantis do AEM de Lleida, formada só por raparigas, ganhou a liga em que participa, a quatro jornadas do final. Mas apesar do sucesso, o AEM de Lleida só conseguiu um patrocinador esta semana, mais de um mês após terem vencido o campeonato.

A melhor equipa das 14 do grupo 3 da Segunda Divisão infantil catalã, o AEM de Lleida terminou o campeonato com mais golos marcados e menos sofridos, e com a melhor marcadora da prova, Andrea Gómez, que marcou 37 golos em 21 jogos.

O campeonato terminou a 20 de abril e o triunfo foi amplamente noticiado na imprensa desportiva espanhola e até na generalista, da Marca ao El País. A história até atravessou o Atlântico e chegou à América Latina e aos Estados Unidos, ao The New York Times.

Apesar de toda a atenção, demorou um mês para o clube conseguir um patrocinador, além da empresa do próprio presidente. Esta quinta-feira foi anunciado que um site que permite fazer comparações online, chamado Rastreator.com decidiu apostar na equipa. "A nossa estratégia não se baseia em patrocínios, mas estas meninas merecem conseguir apoio para continuar o seu sonho", disse a fundador da empresa, Elena Betés. "Mostraram que o teto de vidro se pode quebrar através dos valores de trabalho de equipa, superação e resiliência. Para a nossa marca, é uma honra".