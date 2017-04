Pub

Os leões são a única equipa nas meias-finais da UEFA Futsal Cup que ainda não venceu o troféu. O primeiro obstáculo é já hoje a equipa russa do Ugra Yugorsk, o atual campeão em título

O Sporting inicia esta tarde no Cazaquistão a última etapa para atingir um sonho há muitos anos adiado. A conquista da UEFA Futsal Cup é o grande objetivo da temporada para a equipa de Nuno Dias, cujo plantel foi planeado a pensar neste objetivo. A concretizar-se o sucesso dos leões, esta será a segunda vez que este troféu virá para Portugal, depois de o Benfica se ter sagrado campeão europeu em 2010, numa final four disputada no Pavilhão Atlântico, em Lisboa.

Entre os quatro semifinalistas, os leões são os únicos que não conquistaram este troféu, embora contem com a experiência de jogadores como o guarda-redes Marcão e do fixo Léo Jaraguá, dois dos jogadores do plantel que levantaram o troféu ao serviço de outros clubes. Há ainda os casos dos ítalo-brasileiros Diego Cavinato (melhor marcador da liga portuguesa com 35 golos) e Rodolfo Fortino, os brasileiros Diogo (melhor marcador dos leões na UEFA com oito golos), Déo e Dieguinho, além dos portugueses João Matos e Pedro Cary, que formam uma equipa bastante consistente e que já venceu a fase regular do campeonato nacional, tendo cedido apenas três empates em 25 jogos disputados.

Os leões tentam no Cazaquistão escrever uma história de sucesso que lhes fugiu em 2011, quando perderam a final para os italianos do Montesilvano, e que há dois anos foi travada pelo Barcelona nas meias-finais disputadas em Lisboa, no Meo Arena.

Os russos do Ugra Yugorsk, atuais campeões europeus, são o primeiro obstáculo do Sporting na Arena Almaty, no Cazaquistão. Há um ano, depois de eliminarem o Benfica no desempate por penáltis nas meias-finais, derrotaram os espanhóis do Inter Movistar de Ricardinho e Cardinal. Agora, vão tentar tornar-se a segunda equipa a conquistar dois títulos consecutivos, depois do Playas de Castellón (2002 e 2003).

Os russos continuam a ser treinados pelo brasileiro Kaká, que mantém praticamente o mesmo plantel da época passada - a exceção é o capitão Robinho -, da qual se destaca o possante pivô Éder Lima, que representa a seleção da Rússia. Curiosamente, o Ugra foi campeão russo pela primeira vez em 2015 e foi esse título que lhe permitiu sagrar-se campeão europeu - atualmente lidera o campeonato do seu país.

"Embora este seja um jogo extremamente importante, preparámo-lo como qualquer outro, analisando o adversário. Penso que o Ugra tem a vantagem de estar habituado às mudanças de fusos horários quando joga na sua Liga nacional. É algo a que nós, naturalmente, não estamos habituados. Para ser sincero, creio que o Ugra ficou satisfeito por ter calhado contra nós nas meias-finais. Afinal de contas, nós somos a única equipa entre as quatro aqui presentes que nunca conquistou a Taça UEFA Futsal no passado. Penso, pois, que é natural que sejamos considerados os menos favoritos", referiu ontem o treinador Nuno Dias.

Cinco títulos em confronto

A outra meia-final vai opor duas equipas que somam cinco das 15 edições da prova. O Inter Movistar, recordista com três troféus, enfrenta a equipa da casa, o Kairat Almaty, detentor de dois títulos e que procura neste ano igualar os espanhóis na lista de vencedores. Os campeões do Cazaquistão, treinados pelo brasileiro Cacau, participam pela sexta vez consecutiva na final four e querem vencer. Para isso contam com a inspiração do guarda-redes Leo Higuita, do universal Douglas Júnior e do ala Divanei, melhor marcador da equipa na prova com sete golos e que representou o Sporting durante cinco épocas.

Já o Inter, atual líder da liga espanhola, continua a contar com o talento de Ricardinho, mas já não conta com Cardinal. É a classe e a inspiração do internacional português que determinará muito do que poderá fazer a equipa orientada por Jesús Velasco, na qual se destacam também os espanhóis Pola e Carlos Ortiz, além do pivô brasileiro Bruno Taffy, contratado nesta época ao Palma Futsal, e que conta com 25 golos em 34 jogos.

Uma destas equipas será adversária do Sporting no domingo, resta saber se na final marcada para as 14.30. É que se assim for o sonho leonino estará mais perto de ser alcançado.