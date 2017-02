Mourinho volta hoje ao seu habitat preferido: uma final

Pub

Se vencer o Southampton na final da Taça da Liga, o treinador português conquista o segundo troféu com o Manchester United e pode começar a ambicionar um ano de exceção

Entre as várias frases que José Mourinho já cunhou no léxico do futebol mundial, nenhuma outra terá alastrado com tanta popularidade quanto a que resume a sua privilegiada relação com as finais: "As finais não são para jogar, são para ganhar." Os números validam o discurso e a abordagem do técnico português, que a história carimbou como Special One também, ou sobretudo, por este currículo: Mourinho ganhou 13 das 18 finais que disputou em jogo único (deixando fora destas contas as Supertaças a duas mãos, em Itália e Espanha).

Ora, hoje, o treinador português volta ao seu habitat preferido, o de uma final, para tentar aumentar o invejável registo. Em Wembley, o grande palco do futebol inglês, Mourinho tentará também frente ao Southampton colecionar o segundo título em duas finais jogadas com o Manchester United, clube com o qual se estreou a ganhar a Supertaça inglesa, em agosto passado, frente ao campeão Leicester.

Em caso de vitória diante da equipa do português Cédric Soares, Mourinho atinge o pleno de troféus desde que assumiu o comando dos red devils no verão passado. À partida, poderá parecer apenas mais um título para o técnico, que já conquistou três Taças da Liga inglesa pelo Chelsea. Mas o Special One pode aproveitar para se destacar de Alex Ferguson, pois ganhou tantas Taças da Liga como o escocês neste século - três.

Ainda assim, este é um jogo importante na edificação de uma equipa de sucesso e que muitos colocaram em causa nos primeiros meses, à medida que o Manchester United começava a distanciar-se do comando da Premier League, primeiro do Manchester City e depois do Chelsea, clube que prescindiu dos seus serviços na época transata.

A verdade é que o United conquistou a única final que disputou nesta época. Superadas as dificuldades iniciais, Mou parece ter reencontrado o trilho do sucesso e, mesmo dando por perdido o campeonato, ainda vai a tempo de fazer algo inédito na carreira: ganhar quatro troféus na mesma época. A última derrota a sério da equipa de Mourinho foi em Stamford Bridge para o campeonato, e logo por 4-0, em outubro. Depois disso, perdeu apenas dois jogos, diante do Fenerbahçe e do Hull City de Marco Silva, que não perigaram a continuidade na Liga Europa nem na prova que hoje disputa a final.

Pelo meio, ganhou 19 encontros e empatou sete, mantendo-se vivo em todas as competições, tendo diminuído a desvantagem para o grupo da frente na Premier League (é 6.º classificado, a uns escassos quatro pontos do vice-líder Manchester City de Pep Guardiola e a 15 do comandante Chelsea, que já leva uma jornada de avanço).

Se vencer o Southampton, pode sonhar em conquistar as quatro taças em disputa: as três internas mais a Liga Europa. Ficariam a faltar apenas a Taça de Inglaterra (mede forças com o Chelsea nos quartos) e esta prova europeia (defronta o Rostov nos oitavos) para Mourinho saciar o seu voraz apetite por finais.

Quatro troféus numa só temporada será sempre uma sensação nova para José Mourinho. No FC Porto e no Inter de Milão, nas épocas em que também conquistou provas europeias, somou três galardões, mas é preciso realçar que nem em Portugal, na altura, nem em Itália se disputava a Taça da Liga quando José Mourinho treinava nesses campeonatos.

Mais títulos do que... Wenger

Mourinho já é o segundo técnico com mais troféus em no futebol inglês neste século. São 11, mais dois do que Wenger (Arsenal), mas menos sete do que Alex Ferguson. E é esse homem que Mourinho tem que fazer esquecer se quiser ganhar o coração dos adeptos. Para já, parece estar num caminho com bom asfalto, depois de ter começado por uma estrada sinuosa... em que a sua demissão chegou a ser pedida em surdina. Agora já se fala em renovação.