Há alturas em que as tradições se cruzam e embatem de frente. Resultado disso mesmo, só uma sobrevive. Senão vejamos, o Manchester United venceu ontem na Galiza, em jogo a contar para a 1.ª mão das meias-finais da Liga Europa, o Celta de Vigo por 1-0, cortesia de Rashford com um livre muito bem executado, e se a estatística valer alguma coisa está apurado para a final, pois das 18 vezes em que venceu o primeiro jogo fora de portas o Manchester United qualificou-se sempre.

Mas Mourinho, que está à beira da sua quarta final europeia com 100% de êxito nas outras três, também sabe que o Celta é o único clube espanhol que conseguiu virar por duas vezes a eliminatória a seu favor depois de ter perdido o primeiro encontro em casa. A primeira vez foi em 1998, a segunda aconteceu nesta temporada diante do Shakhtar... de Paulo Fonseca. Aliás, o Celta nesta temporada em jogos europeus só perdeu para dois técnicos portugueses; precisamente Paulo Fonseca, que acabaria por ser eliminado, e José Mourinho. E ambos conseguiram o mesmo resultado: 1-0. Há ali qualquer coisa entre a formação galega e equipas orientadas por treinadores portugueses.

O jogo em si foi chato, enfadonho, com o Celta a tentar mas a fazer pouca mossa e o Manchester United a controlar sem ter bola.

Na primeira parte, boas impressões dos ingleses com a oportunidade mais clara a pertencer ao Celta de Vigo por intermédio de Daniel Wass, o dinamarquês que passou pelo Benfica. Pelos visitantes, Rashford e Mkhitaryan podiam ter inaugurado o marcador. Mas nada. De resto, um jogo muito enfadonho e mastigado, mais lutado do que jogado e pouco digno de uma meia--final europeia mas sempre com a sensação de que o United podia sempre fazer algo mais.

Aos 67 minutos, o jogo ficou decidido com uma falta do capitão do Celta, Hugo Mallo, sobre Rashford. O teenager de 19 anos não só conquistou a falta como atirou a contar com um remate impressionante sempre a fugir do guarda-redes Sergio Alvarez. Aliás, este foi mesmo o primeiro livre de Rashford enquanto profissional que acabou no fundo da baliza e logo num momento em que substitui Ibrahimovic e numa meia-final europeia... não havia mesmo melhor timing.

No final, o treinador português mostrou-se... insatisfeito. "Tínhamos de ter marcado mais golos. Na primeira parte Sergio Álvarez já era o homem do jogo. Para o que jogámos e criámos marcámos pouco. É um resultado bom que nos deixa ligeiramente em vantagem, mas não fecha a eliminatória. Falta um grande jogo em Old Trafford. O Celta no próximo domingo jogará com os seus suplentes e na quinta-feira seguinte, frente a nós, vai dar tudo. Está tudo em aberto e cada equipa segue com 50% de possibilidades de se qualificar. Estamos a um passo da final mas é um passo difícil", disse José Mourinho.

A ver vamos se na próxima quinta-feira o Manchester United consegue, num dos encontros mais importantes da temporada, levar José Mourinho à sua quarta final europeia, onde o Ajax tem a presença quase garantida. Caso consiga, o técnico de Setúbal tem a oportunidade de tentar conquistar o seu terceiro troféu pelo Manchester United, depois da Supertaça inglesa e da Taça da Liga inglesa. Mais importante ainda, em Estocolmo, cidade capital da Suécia onde se vai disputar a final, Mourinho tem a possibilidade de se qualificar diretamente para a Champions.