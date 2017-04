Pub

Reta final do campeonato promete emoções fortes.

A pressão é maior do que nunca. A seis jornadas do fim e com os dois primeiros separados antes do início de cada jornada por um ponto, cada pormenor pode fazer a diferença, até o facto de se jogar antes do adversário.

E nesse capítulo o FC Porto apresenta-se com ligeira vantagem. Venceu, o que não fazia de há duas jornadas, convenceu, amealhou os três pontos e dormiu na liderança do campeonato, com mais dois pontos do que o Benfica, que esta noite em Moreira de Cónegos pode reposicionar-se na liderança.

Mas o FC Porto tem razões para se sentir feliz. Além de ser primeiro à condição, tem o melhor ataque, a melhor defesa e agora aguarda no sofá por um deslize do Benfica, que dentro de duas rondas visita Alvalade para defrontar um Sporting que também parece renovado e com uma verdadeira máquina de fazer golos no seu ataque, referimo-nos ao holandês Bas Dost, melhor marcador do campeonato com 27 golos e atual líder da Bota de Ouro em parceria com... um tal de Lionel Messi.

Por isto tudo, o Benfica sabe que terá de fazer o que não conseguiu fazer em Paços de Ferreira e na receção ao FC Porto: ganhar. E diante do clube que o impediu de conquistar a Taça da Liga. Foi este Moreirense que afastou os encarnados no Algarve num jogo decisivo com o Sp. Braga.

Mas isso parece ter sido há muito tempo. Nessa altura, os minhotos ainda tinham Francisco Geraldes e Podence no plantel, eram comandados por Augusto Inácio e não vinham de uma série negativa de nove encontros sem ganhar, que é o que acontece agora. Certo é que esta noite defrontam-se as duas equipas portuguesas já com títulos conquistados nesta temporada.