A equipa de José Mota esteve a perder em casa do U. Madeira, mas recuperou e chegou ao empate (2-2), resultado suficiente para que fosse feita a festa da subida. O veterano Quim comparou este feito ao título de campeão no Benfica

O Desportivo das Aves carimbou ontem na Madeira o regresso à I Liga, dez anos depois , ao arrancar um empate (2-2) na Ribeira Brava diante do União, em jogo da 39.ª jornada da II Liga. Os festejos até estavam longe de acontecer, pois ao intervalo os avenses estavam a perder por 2-0, mas Luís Barry e Alexandre Guedes acabaram por marcar os golos que fizeram rebentar a festa da equipa treinada por José Mota, que assim se junta ao Portimonense no lote de equipas promovidas ao escalão principal.

"Os campeões fazem-se de sofrimento, entrega e ambição. Foram os adjetivos desta equipa ao longo desta época. Conseguir a subida de divisão a três jornadas do fim é um feito muito importante", afirmou o treinador do Desp. Aves, destacando que a promoção "é um prémio muito justo para os jogadores e para a direção, que tudo fizeram para que nada faltasse aos profissionais".

Uma das principais figuras dos avenses é o guarda-redes Quim, que aos 42 anos regressa ao escalão principal, no qual foi campeão ao serviço do Benfica, além de ter representado o Sp. Braga durante muitos anos. "Este feito tem tanto ou mais sabor do que ser campeão nacional pelo Benfica", começou por dizer, mostrando-se disposto a continuar a representar o clube da Vila das Aves. "Sinto-me muito bem, mesmo tendo 42 anos, para continuar a ajudar a equipa. Seria muito bom terminar a carreira na I Liga", disse o internacional português.

A festa rebentou na Vila das Aves assim que terminou a partida na ilha da Madeira, pois a Câmara Municipal de Santo Tirso tinha montado um ecrã gigante junto ao estádio dos avenses para que cerca de dois mil adeptos pudessem acompanhar a partida, que terminou cerca das 13.00. A partir desse momento os festejos a prolongaram-se durante todo o dia, tendo a noite, já com a equipa presente, sido animada pela atuação do cantor popular Quim Barreiros. Esta será a quarta vez que o Desportivo das Aves vai disputar a Liga principal do futebol português, pois nas três anteriores foi sempre uma das equipas despromovidas. Mas para já, e ainda com três jornadas por disputar na II Liga, a equipa de José Mota vai tentar conquistar o primeiro título nacional do seu historial. Mas para isso terá de recuperar a desvantagem de dois pontos que tem em relação ao líder Portimonense, treinado por Vítor Oliveira.