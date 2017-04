Pub

Esta segunda arranca também a etapa do Mundial de longboard. No domingo decidiram-se vencedores da etapa nacional

Tiago Pires, Vasco Ribeiro e Francisco Alves serão alguns dos surfistas que irão certamente receber muita atenção na Costa da Caparica. Arranca esta segunda-feira mais uma etapa de qualificação do Circuito de Qualificação Mundial e os portugueses terão uma forte presença, tanto no setor masculino como no feminino. O espetáculo está garantido e, depois de quatro dias dedicados aos mais novos do surf nacional, é a vez de as ondas pertencerem a alguns dos mais populares surfistas portugueses, que irão lutar com atletas do circuito de qualificação pelos mil pontos em jogo na etapa de acesso ao World Tour.

Vasco Ribeiro esteve ontem a competir no Martinica Pro, outra etapa do WQS, tendo sido eliminado nos quartos-de-final. A um dos talentos jovens juntam-se os mais conceituados Nicolau von Rupp, Ruben Gonzalez, Miguel Blanco e o campeão nacional Pedro Henrique. Mas claro que Tiago Pires continua a ser um dos mais acarinhados, pois foi o primeiro português a chegar à elite do surf mundial. Francisco Alves terá o natural apoio de ser um dos surfistas locais.

Quanto às senhoras, a campeã nacional Carol Henrique, Teresa Bonvalot, Camilla Kemp e as locais Inês Bispo e Mariana Assis são atletas a seguir. Mas nesta segunda-feira arranca também o Caparica Junior Pro (World Junior Tour) e destaque para o regresso dos melhores do longboard mundial à Costa da Caparica.

E a competir com alguns dos melhores do mundo estarão também portugueses como o campeão nacional João Dantas e Luís Bento. No entanto, haverá um atleta muito motivado. Diogo Gonçalves, antigo campeão nacional, venceu neste domingo a etapa inaugural do circuito nacional. "É muito bom começar a ganhar e lançar as bases para fazer uma boa participação no Caparica Longboard Pro que começa amanhã", afirmou. Nos sub-18 foi António Dantas o vencedor.

Neste fim de semana começou o Campeonato Nacional de bodyboard. Daniel Fonseca conseguiu a vitória que procurava há muito e arrancou da melhor forma o ano: "Esta foi a minha quarta final consecutiva e, finalmente, consegui vencer. O meu objetivo neste ano é ser campeão nacional e este triunfo é um primeiro passo importante nesse sentido." Daniel Fonseca bateu Dino Carmo, Miguel Adão e João Barciela.

Nas senhoras, a vencedora foi Joana Schenker, que venceu esta etapa na Costa de Caparica pela terceira vez consecutiva. Teresa Padrela ficou em segundo, seguida de Teresa Almeida e Mariana Machado. Na vertente de dropknee, Luís Pereira foi o melhor frente a Bruno Dias, Sérgio Rodrigues e Nuno Paulino.

Todas estas competições estão inseridas no Caparica Primavera Surf Fest, que decorre até dia 15, evento que, além da vertente competitiva, oferece a possibilidade a quem quiser experimentar vários desportos, havendo ainda os concertos (estes são pagos) que animarão as noites da Costa.