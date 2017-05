Pub

A recente morte do italiano ensombra o ambiente da edição centenária da Volta à Itália. Rui Costa faz a estreia na prova. Colombiano Nairo Quintana aposta numa dobradinha

Para assinalar cem edições pedia-se um percurso muito especial e ter os melhores do mundo a fazê-lo. Um dos grandes objetivos era ter o trio que atualmente mais mexe com a modalidade: Chris Froome, Alberto Contador e Nairo Quintana. Na apresentação do percurso percebeu-se que esta seria mesmo uma edição imperdível, e o colombiano da Movistar respondeu ao apelo. Froome ficou tentado, mas preferiu continuar focado no Tour, tal como o espanhol.

Ainda assim, o Giro 100 conseguiu reunir o melhor grupo de ciclistas dos últimos anos, mas faltará um que em Itália era muito admirado pela sua personalidade. Michele Scarponi morreu quando se preparava para o Giro e a sua equipa, a Astana, e a organização da corrida vão homenageá-lo. Será, por isso, uma Volta à Itália com um contraste de emoções.

Aos 37 anos Scarponi vivia uma fase na carreira em que estava mais em segundo plano, contudo, com a grave lesão de Fabio Aru, a equipa cazaque pediu-lhe que liderasse a equipa no Giro 100. Aceitou, regressou às vitórias na Volta aos Alpes, quase quatro anos depois do último triunfo, mas dias depois foi atropelado quando treinava perto de casa, em Filottrano.

A Astana decidiu que irá apresentar-se em Itália com menos um ciclista (oito), não querendo substituir o seu líder. A organização do Giro respondeu dedicando a icónica subida do Mortirolo a Scarponi. Foi lá que venceu a sua terceira e última etapa na carreira no Giro, em 2010. Antes haverá um momento de silêncio no arranque, amanhã, na Sardenha, com a Astana a liderar o pelotão. No final, em Milão, Scarponi será novamente recordado. O italiano venceu o Giro em 2011, após a desclassificação de Contador.

Quintana aspira à dobradinha

Mas o Giro irá viver também de muitas emoções fortes no que diz respeito a percurso e ciclistas presentes. Nos últimos anos, a Volta à Itália tem proporcionando excelentes espetáculos. Ainda assim, o facto de o Tour continuar a ser visto como a grande volta faz que muitos ciclistas continuem a preterir o Giro para estarem mais frescos em França. Quintana resolveu tentar quebrar o mito de que não é possível fazer a dobradinha Giro-Tour. O colombiano, de 27 anos, acredita que irá suceder a Marco Pantani, que o fez em 1998. O último a tentar foi Alberto Contador: ganhou o Giro, mas o Tour correu mal.

Quintana parte como o grande favorito. Entre os concorrentes, só Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) apresenta um currículo melhor, pois já venceu as três grandes voltas e será o dorsal n.º 1 por ter ganho o Giro em 2016. Quintana conta com uma Volta à Itália e uma Vuelta, mas o seu talento abre expectativas de que mais vitórias se vão seguir. A Sky é dona e senhora do Tour, mas nunca venceu outra grande volta. Neste ano aposta forte no Giro, pois além de ter dois candidatos, Geraint Thomas (até aqui braço direito de Froome) e Mikel Landa, tem uma equipa completamente concentrada em ajudar os seus dois líderes, tendo deixado de fora Elia Viviani. Como italiano, o sprinter tinha o Giro como um dos objetivos do ano.

Bauke Mollema (Trek-Segrafredo) estará no Giro porque a equipa assinou com Contador e entregou o Tour ao espanhol e Thibaut Pinot (FDJ) tenta consagrar-se como um grande voltista nas estradas italianas depois de ter falhado as expectativas no Tour. Steven Kruijswijk (Lotto-Jumbo) tem contas a ajustar. Há um ano parecia estar a caminhar para uma vitória, mas um mortal para a neve retirou-lhe esse sonho. O mesmo acontece com Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin), que também caiu e desperdiçou a oportunidade de chegar ao pódio.

Quanto ao percurso, 21 etapas, 13 de montanha (oito de média e cinco de alta), 3615,4 km e dois contrarrelógios individuais. O Giro passará por quase todas as 20 regiões de Itália, regressando à Sardenha e à Sicília. Esta passagem pelas ilhas faz que o Giro comece a uma sexta-feira e não a um sábado, pelo que haverá três dias de descanso, o primeiro logo na segunda-feira.

Três portugueses em ação

Depois de uma carreira no Tour, aos 30 anos Rui Costa optou por mudar e vai apresentar-se pela primeira vez na Volta à Itália. Foi naquele país que conquistou a sua maior vitória: o título mundial, em Florença. Vai à "caça" de etapas para juntar às três que tem no Tour. Rui Costa conta neste ano com vitórias na etapa rainha da Volta a San Juan e em Abu Dhabi, tendo juntado também a geral nesta última. Depois de tanta incerteza quanto ao futuro da equipa, a UAE Team Emirates (ex-Lampre-Merida) tem revelado ser também ela uma nova vida para o português.

O campeão nacional José Mendes (32 anos) conseguiu concretizar o objetivo de estar na Volta à Itália. O ciclista da Bora-Hansgrohe queria completar o trio das grandes voltas. O que não esperaria era ser um dos líderes da equipa, que neste ano pertence ao World Tour. Leopold König tem um problema no joelho e Mendes ficou com a responsabilidade de liderar a formação, tal como fez na Vuelta em 2016.

José Gonçalves (28 anos) está a fazer a sua estreia no World Tour e foi precisamente em Itália que mais se destacou nas corridas que fez até ao momento: 11.º na Strade Bianche. O ciclista da Katusha-Alpecin sabe que Zakarin tem de ser protegido, mas olhando para a equipa que estará presente, é possível que o diretor José Azevedo queira que o gémeo Gonçalves tente um dos seus famosos ataques para disputar uma etapa.