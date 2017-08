Pub

Benfica recebe o Sp. Braga, ao qual Rui Vitória só sabe o que é ganhar desde que chegou à Luz, e dragões terão a visita do Estoril após uma pré-época bastante positiva em resultados

Benfica e FC Porto iniciam hoje a temporada no que ao campeonato diz respeito, com receções a Sp. Braga e Estoril, respetivamente, e os respetivos estádios esgotados. Se na Luz há esperança numa entrada com o pé direito, até porque Rui Vitória só sabe ganhar aos arsenalistas desde que está na Luz, no Dragão o entusiasmo cresceu com os bons resultados na pré-temporada.

Antes de Rui Vitória chegar à Luz, em 2015, o passado recente com o Sp. Braga não era assim tão positivo. Por exemplo, nos cinco anos anteriores, desde 2010, as águias venceram oito de 15 encontros disputados. Com a sua chegada há dois anos, os números mudaram, com Rui Vitória a vencer todos os seis jogos disputados, uma série vitoriosa que não se via desde o início da década de 90, quando os encarnados venceram 13 jogos consecutivos perante os bracarenses, de 1989 a 1995

A enchente desta noite (21.00, BTV) é também prova da confiança dos adeptos do tetracampeão, esperando também Rui Vitória uma entrada com o pé direito para poder dar uma alegria a quem vai encher a Luz: "Sabendo que vamos ter mais de 65 mil pessoas, faz pensar porque valida tudo aquilo que é este clube. Sinal de confiança nos jogadores e na equipa técnica. Ter um estádio completamente lotado numa quarta-feira é motivo de satisfação e exigência. Ambição de começar bem o campeonato."

No Dragão o entusiasmo também é grande. Os bilhetes esgotaram e nem a falta de títulos desde 2013 deixa de dar esperança aos adeptos, sobretudo após uma pré--temporada bem positiva.

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, espera não defraudar as esperanças dos mesmos e acredita que só com trabalho conseguirão derrotar o FC Porto nesta tarde (19.00, Sport TV1). "Fico muito contente por os adeptos estarem entusiasmados com aquilo que a equipa pode fazer. Têm acompanhado a equipa e cabe-nos ter a responsabilidade de retribuir com pontos. Mas para tal temos de trabalhar muito, frente a um Estoril que sabe o que tem de fazer", referiu.