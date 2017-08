Pub

Empresário de Neymar confirmou que o PSG vai pagar em breve e apresentar o jogador "no final da semana"

O empresário do futebolista brasileiro Neymar, Wagner Ribeiro, confirmou hoje que o Paris Saint-Germain (PSG) pagará nas próximas horas os 222 milhões de euros da cláusula de rescisão de contrato com o FC Barcelona.

"O PSG pagará a cláusula de Neymar e vai apresentá-lo no final da semana", garantiu Wagner Ribeiro à entrada do aeroporto de El Plat, onde deverá apanhar um avião com o jogador e o seu pai para Paris.

Antes da viagem, o empresário reuniu-se com Neymar e o pai durante cerca de uma hora e meia para tratar dos detalhes da transferência.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Hoje de manhã, o FC Barcelona confirmou que Neymar se despediu dos colegas e foi dispensado do treino.

O clube catalão também aproveitou para lembrar que a saída do internacional brasileiro fica dependente do pagamento da cláusula de rescisão.

"O jogador Neymar Jr., acompanhado pelo seu pai e representante, comunicou ao FC Barcelona esta manhã a sua decisão de sair do clube, numa reunião tida nos escritórios do clube. Perante este posicionamento, o clube remeteu para a cláusula de rescisão do seu contrato em vigor, que é de 222 milhões de euros desde 01 de julho e deverá ser paga na totalidade", lia-se num comunicado do clube catalão.

Na mesma mensagem, o FC Barcelona deu conta de que "em resposta à cobrança do prémio de renovação", os 26 milhões de euros continuam retidos num notário até que haja a resolução do caso.

"O jogador continua com contrato em vigor com o FC Barcelona, mas com a autorização temporária de não participar nas sessões de treino", rematou o clube.

Neymar, de 25 anos, chegou ao clube catalão em 2013/14, proveniente do Santos, numa transferência avaliada em 86 milhões de euros, podendo, neste defeso, caso se confirme a mudança para o Paris Saint-Germain tornar-se no jogador mais caro de sempre.