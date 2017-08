Pub

O empresário chinês Jisheng Gao, da empresa chinesa de investimento Lander, comprou 80% do clube inglês por 210 milhões de libras (cerca de 231 milhões de euros), foi esta segunda-feira anunciado

Os valores foram hoje adiantados à agência noticiosa Associated Press por fonte do negócio, que envolve ainda a filha do empresário, Nelly Gao.

O clube, que pertencia, desde 2009, à família suíça Liebherr, anunciou que estavam concluídas negociações para os Gao serem "parceiros" do clube da liga inglesa, onde atua o português Cédric Soares.

"Juntos, temos a paixão e motivação para construir sobre o excelente progresso do Southampton nos últimos anos e estamos ansiosos por um capítulo novo e entusiasmante para o clube", apontou Jisheng Gao, em comunicado.

A empresa chinesa Lander Sports Development não foi mencionada no comunicado, sendo que o atual presidente, o antigo jogador de hóquei no gelo Ralph Krueger, vai continuar no cargo.

Numa carta aos adeptos, publicada no sítio oficial dos 'saints' na Internet, Katharina Liebherr agradeceu aos "apaixonantes adeptos pela lealdade e fé", explicando que o clube continua a ser gerido "como habitualmente" nas primeiras semanas da nova temporada.

"Jisheng Gao e a filha, com quem construí uma relação próxima, partilham os nossos valores e ambições. Como equipa, vamos lutar para continuar a construir sobre a fundação forte que temos para o sucesso sustentável a longo prazo", apontou.

O Southampton, conhecido pela academia de formação de excelência, torna-se, assim, o quinto clube dos dois primeiros escalões ingleses a ser controlado por investidores chineses, depois do West Bromwich Albion, da Premier League, e do Aston Villa, Birmingham, e Wolves, treinado por Nuno Espírito Santo, da segunda divisão.