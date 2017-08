Pub

Ainda não havia Cristiano Ronaldo nem Messi e o jogo terminou empatado a zero. No dia 1 de abril de 1928, Portugal e Argentina defrontaram-se num particular no Lumiar, "num jogo correcto e muito bem disputado, em que a equipe argentina mostrou uma excelente preparação atlética e um extraordinário domínio de bola", como relatou o DN na altura, elogiando ainda a "brilhante exibição da defesa de Portugal, merecendo especial relevo o trabalho magistral de António Roquete". Foi o primeiro encontro internacional da equipa sul-americana frente a uma congénere europeia. Na primeira página, o DN ilustrou o texto com uma foto de milhares de pessoas numa praça do Porto, destacando uma iniciativa do jornal que permitiu aos portuenses seguirem a partida quase em tempo real através de um quadro elétrico onde girava uma esfera consoante uma ou outra equipa atacavam.

O Portugal-Argentina foi jogado no Estádio do Lumiar, em Lisboa, na altura a casa do Sporting. A partida foi presenciada por cerca de 20 mil pessoas e teve na tribuna o Presidente da República Óscar Carmona e o primeiro-ministro da Argentina

Segundo os relatos da altura do DN, valeu à equipa nacional a grande exibição do setor defensivo e do guarda-redes António Roquete, que até defendeu uma grande penalidade

A seleção da Argentina era na altura uma das grandes potências do futebol, prova disso foi o facto de, dois anos depois do particular com Portugal, ter atingido a final do primeiro Campeonato do Mundo de Futebol, tendo perdido com o Uruguai por 4-2