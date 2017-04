Pub

A apresentação de listas de candidatura será feita até quinze dias antes da data das eleições, mas existem já dois candidatos publicamente assumidos: António Salvador e António Pedro Peixoto

As eleições do Sporting de Braga vão decorrer a 27 de maio, informou esta quarta-feira o clube minhoto.

A decisão coube ao presidente da mesa da assembleia-geral do clube, José Manuel Fernandes, que definiu que os sócios do Sporting de Braga em condições para tal vão votar no Estádio Municipal de Braga no dia 27 de maio, um sábado, das 10:00 às 19:00.

A apresentação de listas de candidatura será feita até quinze dias antes da data das eleições, mas existem já dois candidatos publicamente assumidos: o atual presidente, António Salvador, à frente do clube 'arsenalista' desde 2003, e António Pedro Peixoto, advogado bracarense e antigo guarda-redes do futsal bracarense.

O ato eleitoral terá lugar após o final da I Liga de futebol, cuja última jornada tem data prevista para 21 de maio, na qual o Sporting de Braga ocupa a quarta posição com os mesmos pontos (47) que o Vitória de Guimarães.