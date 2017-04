Pub

Equipa do CAC Pontinha perdeu todos os jogos oficiais que disputou esta época. Treinador e jogadoras explicam como é possível manter a motivação para jogar no Campeonato Nacional, em que já sofreram 185 golos

A folha de serviços impressiona: 22 jogos, zero vitórias, zero empates e 22 derrotas, 4 golos marcados e 185 sofridos! Este é o terrível desempenho do CAC Pontinha no Campeonato Nacional de futebol feminino, ocupando naturalmente o último lugar e já matematicamente condenado à descida de escalão. Ora, quais as principais razões para este desempenho tão pobre e como se motivam as jogadoras para continuar a ir a jogo todas as semanas? O treinador Eduardo Baptista assume que a sua tarefa não é fácil, mas tece rasgados elogios às atletas, cuja esmagadora maioria nunca tinha jogado futebol até ao início da época.

"Existe de facto uma grande diferença para todas as outras equipas, embora tenhamos subido à I Divisão por mérito próprio, ao contrário de Sporting, Sp. Braga, Estoril e Belenenses, que foram convidados. O nosso desempenho explica-se porque as 18 atletas que subiram de divisão acompanharam o anterior treinador na mudança para o Belenenses", começa por referir Eduardo Baptista ao DN, ele que acumula a função com a de treinador dos juniores masculinos do clube. "Fizemos treinos de captação no início da época e muitas jogadoras nunca tinham dado um pontapé numa bola, nem possuíam noções básicas a nível de movimentações dentro do campo. A evolução tem sido fantástica, mas claro que elas não têm capacidade para este nível competitivo", reconhece.

Não é fácil o dia-a-dia desta equipa, que nem sequer possui campo próprio, treinando no Campo dos Unidos, no Bairro Padre Cruz , pois o campo de futebol de onze do CAC está muito degradado e não possui iluminação noturna. As sessões trissemanais ocorrem de noite, normalmente a partir das 22h00, porque as atletas têm profissões e só conseguem reunir-se a esta hora. As que resistem, porque muitas futebolistas do CAC foram desistindo do futebol ao longo dos últimos meses. "Foram inscritas 27 e restam 16. São autênticas resistentes, que se motivam umas às outras, e para mim são autênticas vencedoras, apesar dos maus resultados", sublinha o técnico, explicando como vai dando alento ao grupo: "Tento fazer-lhes ver que temos o grande objetivo de alcançar uma vitória no campeonato. Vamos ver se será possível, mas elas estão a trabalhar para isso", assegura, apontando o Sp. Braga como o adversário mais forte que defrontou, apesar de esta equipa estar no segundo lugar, atrás do Sporting. Contra as leoas, o CAC perdeu duas vezes por 10-0, mas o resultado foi ainda mais desnivelado diante das minhotas (13-0 em Braga), com que se reencontram hoje. Eduardo Baptista a admite que vem aí mais uma goleada muito pesada para a sua equipa.

Curiosamente, os resultados mais gordos sofridos pela formação da Pontinha até nem foram perante os dois primeiros classificados. A "honra" coube ao Futebol Benfica e ao Vilaverdense, com a mesma "chapa": 15-0.

E o próprio técnico confessa que esteve muito perto de abandonar o barco. "Repreendi uma atleta depois do jogo no Bessa e as colegas defenderam-na, sem obviamente me tratarem mal. Quando cheguei a Lisboa, manifestei o desejo de me ir embora, mas senti que as atletas estavam comigo, pois algumas agarraram-se a mim a chorar. O grupo ficou fortalecido depois deste episódio", considera.

Apesar de tudo, há craques na forja

O CAC Pontinha pode ter uma impressionante média de 8,4 golos sofridos por jogo , mas a menos culpada parece ser a guarda-redes. Chama-se Mariana Graça e tem apenas 17 anos, mas é apontada como uma das melhores jogadoras da equipa. "Jogou na Geração Benfica desde os 11 anos e tem escola de guarda-redes. Se quiser, vai singrar no futebol feminino", antevê o treinador. Mariana Graça revela que foi para guarda-redes porque não sabia jogar com os pés. "Experimentei essa posição e ganhei gosto. Penso que as minhas grandes qualidades são o posicionamento e os "voos", mas acho que tenho um bocadinho de tudo, embora necessite de aperfeiçoar as minhas qualidades. Os pés é que são mesmo o meu ponto fraco, mas agora já consigo dominar a bola, algo impensável há uns tempos atrás", refere, revelando que o seu grande sonho é um dia representar a seleção nacional.

Apesar da época traumatizante, há jogadoras que reforçaram a ambição no futebol. Marta Santos, 21 anos, média defensiva, é uma delas. "É o meu primeiro ano como jogadora e estou a adorar. Tenho ainda muito a aprender, mas quem sabe se depois não conseguirei ir para outro clube e ser profissional", confessa esta fã de William Carvalho e estudante de fisioterapia, que explica como encontra motivação para continuar a entrar em campo: "É difícil e quando sofremos o primeiro golo já sabemos o que aí vem [risos]. Mas temos em mente alcançar a primeira vitória e tenho a certeza que vai ser contra o Belenenses, que não é muito superior a nós."