Guarda-redes português acordou renovação de contrato com os blues até 2018

Eduardo vai continuar no Chelsea. O guarda-redes português acertou a renovação de contrato com o novo campeão inglês, por mais uma época, soube o DN.

O campeão da Europa de seleções vai assim continuar em Stamford Bridge até 2018. Apesar de ter sido a terceira opção para António Conte esta época, depois de Courtois e Begovic, Eduardo convenceu o treinador italiano e este deu o aval à renovação.

O guarda-redes português não escondeu a satisfação quando assinou pelos blues no verão de 2016. "Ter a oportunidade de jogar na Liga Inglesa e no Chelsea, um clube tão grande, torna muito fácil a decisão que tem de se tomar. Para mim esta é a maior e mais difícil liga, e é um nível totalmente diferente do que eu tive até agora. Por isso é um desafio novo", disse Eduardo quando chegou a Londres.

Uma aventura que vai assim continuar na época 2017/ 18, no plantel campeão da Premier League.