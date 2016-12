Pub

Internacional sub-21 estava na equipa B do Villarreal

O Belenenses garantiu a contratação do jovem internacional sub-21 português Edgar Ié, que irá reforçar os azuis na reabertura de mercado, em janeiro.

O defesa central estava ao serviço do Villarreal B, já depois de ter passado pelos escalões de formação do Sporting e ainda do Barcelona, indo agora estrear-se na primeira liga portuguesa.

Esta contratação do Belenenses poderá ser também sinal do possível regresso do central Domingos Duarte ao Sporting.