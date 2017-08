Pub

Avançado português foi anunciado como reforço do emblema moscovita até final da temporada. Clube destacou golo que valeu título europeu a Portugal. Vai envergar a camisola número 24

O Lokomotiv Moscovo anunciou esta quarta-feira que garantiu a contratação de Éder, por empréstimo dos franceses do Lille, até final da temporada.

O emblema russo destacou o golo que o internacional luso marcou na final do Campeonato da Europa de 2016 e que valeu o título europeu a Portugal. "O campeão europeu e autor do golo da vitória na final do Euro'2016, Eder Lopes, tornou-se um jogador do LoKomotiv", realçou, através das redes sociais.

O antigo avançado de Académica, Sp. Braga e Swansea, que não constava nos planos de Marcelo Bielsa para o Lille, vai envergar a camisola número 24 e ser colega do compatriota Manuel Fernandes, que atua no meio-campo.