Norte-americano de 32 anos é o 20.º jogador a chegar à liderança do ranking

O norte-americano Dustin Johnson assumiu pela primeira vez a liderança do 'ranking' mundial de golfe, que era comandada pelo australiano Jason Day desde 27 de março de 2016, depois de vencer domingo o Genesis Open.

Johnson, de 32 anos, torna-se, assim, o 20.º jogador a encabeçar o 'ranking' mundial do golfe desde a criação do mesmo, em 1986.

O jogador norte-americano venceu domingo o Genesis Open, perto de Los Angeles, nos Estados Unidos, ao terminar a prova com um total de 267 pancadas (17 abaixo do par), contra 272 do seu compatriota Scott Brown e do belga Thomas Pieters.

O jogador norte-americano somou o 13.º título da carreira, numa prova em que Jason Day se ficou pelo 64.º lugar, com 286 pancadas, duas acima do par.

Day liderou o 'ranking' mundial durante 51 semanas, 47 das quais consecutivas, sendo que, pelo meio, também comandou a tabela o norte-americano Jordan Spieth.