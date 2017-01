Pub

A atleta portuguesa Dulce Félix fará parte do grupo de elite da Maratona de Londres de 2017, que se corre a 23 de abril, anunciou esta terça-feira a organização da prova.

Foi na Maratona de Londres, em 2015, que Félix fez o seu recorde pessoal na distância, 2:25.15 horas, o que lhe valeu na altura o oitavo lugar. Este ano, a antiga campeã europeia dos 10.000 metros regressa após um 16.º lugar na Maratona do Rio2016, onde terminou 6.35 minutos atrás de Jemima Sumgong, campeã olímpica que também faz parte do lote de inscritas na prova.

A queniana terá uma concorrência feroz das compatriotas Mary Keitany e Florence Kiplagat e das etíopes Aselefech Mergia e Mare Dibaba, segundo a lista do grupo de elite divulgada pela organização. Das 29 atletas do grupo de elite, cinco são etíopes e outras cinco quenianas, sendo Dulce Félix a atleta não africana com melhor tempo, seguida da australiana Lisa Weightman.