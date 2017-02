Pub

Atleta do Benfica ainda está em recuperação de lesão sofrida na São Silvestre de Lisboa

A atleta portuguesa Dulce Félix vai falhar a maratona de Londres e o nacional de corta mato, por estar ainda em "processo de recuperação" da lesão sofrida na corrida de São Silvestre, anunciou hoje o Benfica.

"A atleta mantém processo de recuperação, mas não estará em condições de participar no nacional de corta mato (05 de março), nem na Maratona de Londres", indicou o clube da Luz, em comunicado divulgado na sua página na Internet.

Dulce Félix, acrescenta, "tem sido acompanhada pelo departamento médico" do clube e da Federação Portuguesa de Atletismo, "realizando treino de forma condicionada e descontinuada".

A campeã europeia dos 10.000 metros integrava o grupo de elite da edição 2017 da maratona de Londres, a disputar em 23 de abril.

Foi na maratona londrina, em 2015, que Félix fez o seu recorde pessoal na distância (2:25.15 horas), que lhe valeu, na altura, o oitavo lugar.

No ano passado, Dulce Félix terminou a maratona do Rio2016 no 16.º lugar, a 6.35 minutos da queniana Jemima Sumgong, que fez 2:24.04 horas.