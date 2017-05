Pub

Duelo espanhol é uma final antecipada, entre duas gerações do ténis do país vizinho. Sábado serão conhecidos os finalistas, sendo que o vencedor de 2015 (Gasquet) e de 2016 (Almagro) foram eliminados.

David Ferrer (31.º da lista mundial) vai lutar por um lugar na final do Estoril Open com o compatriota, Pablo Carreño Busta (21º). O jovem tenista de Gijón vingou esta sexta-feira a derrota na final do ano passado eliminando o campeão Almagro, enquanto Ferrer ganhou a Ryan Harrison.

O outro duelo da meia-final do open português vai Kevin Anderson (66.ºATP), que venceu o campeão de 2015 Richard Gasquet, a Gilles Muller (28.º), que bateu Taro Daniel.