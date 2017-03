Pub

Real Madrid de Cristiano Ronaldo mede forças com o Bayern Munique de Renato Sanches. Barcelona e Juventus vão reeditar a final da competição de 2015

É caso para dizer que a fava calhou a Real Madrid, Barcelona, Bayern Munique e Juventus. O sorteio realizado ontem em Nyon, na Suíça, ditou que os quatro campeões europeus vão defrontar-se entre si para chegaram às meias-finais da Liga dos Campeões. O Real mede forças com o Bayern, ao passo que catalães e italianos reeditam final da Champions de 2015.

Entre Real Madrid, de Pepe e Cristiano Ronaldo e Coentrão, e Bayern Munique, onde joga Renato Sanches, há 16 títulos europeus, com 11 do lado dos espanhóis. Daí que este seja o jogo grande dos quartos-de-final da prova milionária, que marca o regresso do treinador Carlo Ancelotti a Madrid. "Não será nenhuma vantagem, pois o futebol muda todos os dias. Será um prazer, mas sei que a tarefa será muito difícil. Contudo, nunca escondi que é nosso desejo vencer a Liga dos Campeões", reagiu o técnico italiano.

Zinedine Zidane, treinador do Real Madrid, comentou o confronto com os bávaros de forma irónica. "Dá-me vontade de rir quando ouço falar das bolas quentes nos sorteios. Agora sabemos que não existem. Calhou-no um adversário muito, muito bom", atirou o treinador francês, vencedor da edição do ano passado.

O jogo entre a Juventus e o Barcelona será uma reedição da final de 2015, que terminou com a vitória dos espanhóis por 3-1 e terá como grande curiosidade o reencontro de Luis Suárez, avançado dos catalães, com Chiellini, defesa da Juve. Ambos protagonizaram um lance que ficou para a história, em 2014, no Mundial, quando o uruguaio mordeu o italiano, gesto que lhe valeu um castigo de quatro meses. Agora vão reencontrar-se em campo como adversários.

Leonardo Jardim com o Dortmund

O Mónaco de Leonardo Jardim, João Moutinho e Bernardo Sil-va terá pela frente o Borussia Dortmund de Raphaël Guerreiro, equipa alemã que eliminou o Benfica nos oitavos-de-final. Depois de terem afastado o Manchester City, os monegascos são agora bastante respeitados e o próprio técnico português já sonha com as meias-finais da prova, algo que seria inédito na sua carreira.

"Quando se está nos quartos de final é difícil falar em bom ou mau sorteio. Todas as equipas são fortes. O Dortmund é uma equipa com muitas qualidades e nos últimos anos tem tido bons resultados na Liga dos Campeões. Mas nós também temos as nossas qualidades e ambições. Existem dois grupos: o das equipas que estão habituadas a marcar presença nesta fase e depois há o Leicester e nós, mas vamos tentar chegar às meias-finais", disse o treinador.

Thomas Tüchel, treinador do Dortmund, revelou ontem respeito pela equipa monegasca, mas reconheceu que era outro o adversário que não queria defrontar nesta fase. "Queríamos evitar o Bayern e penso que eles queriam evitar o Dortmund. Nessa perspetiva, é um bom sorteio, entusiasmante, mas muito traiçoeiro. Se quisermos eliminar este adversário, temos de dar o nosso melhor nos dois jogos. Vi o jogo do Mónaco contra o Manchester City e sei que a sua diferença de golos é positiva em 58 golos no campeonato. É um jogo difícil. Nesta altura, não interessa jogar primeiro em casa", assinalou.

O adversário que todos pretendiam era o Leicester, e o sorteio ditou um duelo entre os ingleses e o Atlético de Madrid do médio português Tiago.

Mourinho contra o Anderlecht

Na Liga Europa, o Manchester United de Mourinho, principal candidato à vitória, vai defrontar o Anderlecht, da Bélgica. O histórico entre equipas é favorável aos red devils, com quatro vitórias e dois desaires em cinco embates, mas no último confronto, em 2000/2001, os belgas ganharam por 2-1.

José Mourinho abordou ontem o jogo, focando-se essencialmente em críticas à federação inglesa: "Em Portugal quando uma equipa tem um jogo a meio da semana para a UEFA pode jogar para o campeonato na segunda-feira seguinte. Aqui não se importam com isso, por isso não ser estranho só uma equipa ter chegado aos quartos-de-final da Champions."

Destaque também para o confronto entre portugueses no Lyon-Besiktas, com o guarda-redes Anthony Lopes a ter pela frente o colega de seleção Quaresma.