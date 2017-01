Pub

N.º 16 mundial de juniores, maior promessa portuguesa da atualidade, apurou-se para a final de pares do seu escalão no Open de Austrália.

Não conhecia o parceiro (o neozelandês Finn Reynolds) nem tinha grandes expectativas para a competição de pares. Mas, de repente, fez-se magia. Duarte Vale disputa hoje a final de pares masculinos do Open da Austrália, no escalão de juniores: um feito histórico para o ténis português, obra da maior jovem promessa nacional da atualidade, "um guerreiro com muita maturidade e coragem, que sabe perfeitamente o que quer", como o define o treinador Emanuel Couto.

Não é todos os dias que um português se apura para a final de um torneio do Grand Slam: é tão raro que só tinha acontecido três vezes, todas em pares masculinos, no escalão de juniores (sub-18), e por intermédio de Frederico Silva (venceu o US Open de 2012 e Roland--Garros de 2013 ao lado de Kyle Edmund e perdeu o US Open de 2013, com Quentin Haly). No entanto, ontem voltou a fazer-se história: Vale e Reynolds derrotaram os primeiros cabeças-de-série do major australiano, o chinês Yibing Wu e o japonês Toru Horie, por 7-6 (9-7) e 7-6 (7-3), num duelo muito intenso, em que salvaram dois set points. Assim, apuraram-se para a final desta manhã (final de tarde em Melbourne, sem horário fixo) - contra o taiwanês Yu Hsiou Hsu e o chinês Lingxi Zhao.

"Eles entraram nervosos, sofreram dois breaks e estiveram a perder 1-5 no primeiro set mas, depois, conseguiram dar a volta, foram melhores nos momentos decisivos e merecem vencer", resume Emanuel Couto. Com Duarte Vale já a descansar (devido à diferença de 11 horas entre Lisboa e Melbourne), foi o técnico do Evo Team - Clube de Campo Quinta da Moura, onde o tenista evolui há cinco anos, quem falou ao DN das emoções do Open da Austrália, traçando o perfil da mais recente promessa da modalidade.

Duarte Vale, de 18 anos recém--completados (a 11 de janeiro), até tinha mais ambições para o torneio individual, onde era 6.º cabeça-de--série mas caiu nos oitavos-de-final - "não me surpreenderia que a final fosse em singulares", diz o técnico. No entanto, acabou por se transcender na variante de pares, a jogar ao lado de um neozelandês que não conhecia e foi opção de última hora, após o parceiro inicial se ter lesionado. "Eles encaixaram-se muito bem, em termos pessoais. Têm jogado com cabeças-de-série, sem pressão, e estão a desfrutar e a divertir-se a jogar. Agora, mesmo sem serem favoritos, não acho impossível que ganhem a final. Não chegaram lá por acaso...", aponta Emanuel Couto, antiga figura do ténis nacional na década de 1990.

Este feito - corolário de "uma semana de sonho", como Duarte Vale admitiu ao site Bola Amarela - pôs debaixo dos holofotes mediáticos aquele que "é claramente o melhor jogador nacional em termos juvenis", como o apresenta o treinador. O atual n.º 16 do ranking mundial de juniores, cujo irmão também jogou ténis (a nível nacional), mostrou desde cedo as características "de um competidor nato". "É muito lutador e trabalhador, tem uma maturidade fora do vulgar, e em competição, é capaz de assumir o controlo do jogo sem medo", elenca Emanuel Couto, apontando "um grande mérito" de José Nunes, treinador do Clube do Campo Quinta da Moura, na formação do jovem tenista.

No fundo, o atleta (a cumprir o último ano de júnior) pode ser "o novo João Sousa ou Gastão Elias". O técnico evita comparações - "ele está no início de um longo percurso" - mas perspetiva: "Ainda vamos ouvir falar muito do Duarte."

Serena vs. Venus, 14 anos depois

Enquanto o futuro do ténis luso se apresenta em Melbourne, as provas seniores do Open da Austrália prosseguem num tom revivalista. Em masculinos, o suíço Roger Federer volta a finais do Grand Slam, ano e meio depois (US Open 2015), após ter vencido o compatriota Stan Wawrinka por 7-5, 6-3, 1-6, 4-6, 6-3. O outro finalista sai do jogo de hoje entre Rafael Nadal e Grigor Dimitrov.

Já a final feminina, de amanhã, vai opor as irmãs Serena e Venus Williams, que se voltam a encontrar no jogo decisivo do major australiano, 14 anos depois (então venceu a mais nova, Serena). E embora ambas já estejam habituadas a defrontar-se em finais do Grand Slam (esta é a nona, com seis triunfos de Serena), a de amanhã é especial.

Venus, de 36 anos, ausente de jogos decisivos desde 2009, tornou-se a mais velha finalista de sempre no torneio, ao bater Coco Vandeweghe, por 6-7 (3-7), 6-2 e 6-3. Serena, que despachou a croata Mirjana Lucic--Baroni (6-2 e 6-1), pode recuperar o n.º 1 mundial e converter-se na recordista de títulos na era Open (tem 22, como Steffi Graf).