Dráusio foi apresentado na companhia do presidente do Marítimo, Carlos Pereira

O defesa-central brasileiro de 26 anos, chega dos italianos do Catania, para substituir Maurício, vendido ao Urawa Red Diamonds, do Japão. "O Marítimo é uma equipa grande", afirmou à chegada.

Dráusio foi apresentado esta terça-feira como reforço do Marítimo, da I Ligal, para as próximas três temporadas e disse conhecer bem a nova equipa, cuja grandeza o levou a mudar-se da Itália para a Madeira. "O empresário contactou-me a dizer que havia interesse da parte do Marítimo e perguntou-me se gostaria. Como conhecia o Marítimo, que é uma equipa grande, muito boa, de projeção, disse que sim", afirmou o reforço, que estava familiarizado com o emblema verde-rubro graças ao amigo Igor Rossi, que jogou nos madeirenses entre 2010/11 e 2014/15,

O defesa-central brasileiro tem 26 anos e chega dos italianos do Catania, após ter feito mais de 30 jogos na época passada, para colmatar a saída de Maurício para o Urawa Red Diamonds, do Japão.

"A minha última partida foi há um mês, mas, com um ou dois jogos, ganho ritmo de jogo e tudo volta ao normal. Posso prometer trabalho árduo e forte e que o Marítimo consiga estar entre os primeiros", referiu o defesa brasileiro, destacando como principais virtudes a sua capacidade física e a qualidade na saída da defesa com bola.

O antigo jogador do Atlético Paranaense admitiu que a passagem por Itália poderá ajudar na adaptação ao futebol português e mostrou-se preparado para continuar o processo de aprendizagem no Marítimo.

"O futebol europeu muda bastante do futebol brasileiro, principalmente em Itália, que foi uma escola e eu aprendi muito lá e de certeza que vai ser assim em Portugal também", disse.

Após Dráusio, o técnico 'verde rubro' Daniel Ramos espera ainda por um médio ofensivo e um avançado.