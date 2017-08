Pub

Os mais importantes lances do Tondela - FC Porto

FC Porto: Golo de Aboubakar

Os casos

Aos 64' - Marega surge com perigo na área, após passe a rasgar de Óliver, Cláudio Ramos sai dos postes, antecipa-se e desvia, com o avançado maliano a cair e a pedir grande penalidade. O árbitro manda seguir...

Aos 10' - Marega arranca na direita junto à linha de fundo, foge a Pité, mas acaba por cai na área num lance dividido com Ricardo Costa. Fica a pedir grande penalidade, mas o árbitro Fábio Veríssimo e o vídeo-árbitro Hélder Malheiro nada assinalam...

Destaques

21' - FC Porto perto do golo! Corona recebe na direita, arranca para a área, fugindo a três adversários, e remata cruzado, com a bola a desviar em David Bruno e a sair ligeiramente ao lado.

22' - FC Porto novamente com perigo. Canto na direita batido por Alex Telles para a área, Marega cabeceia isolado um pouco por cima da barra.

28' - Ricardo Pereira cruza na direita para a área, corta de cabeça Osório, Brahimi recolhe na esquerda da área, puxa para o pé direito e remata colocado, mas muito por alto.

33' - Alex Telles recebe na direita, flete para o meio e remata forte de longe, mas muito ao lado.

41' - Boa jogada de envolvimento dos 'dragões', Ricardo Pereira cruza rasteiro e atrasado para o segundo poste, onde surge Marega em excelente posição, mas a falhar o remate de primeira e a atirar ao lado.

46' - Boa jogada de envolvimento do Tondela, Marcano corta um cruzamento da direita de Wagner, a bola sobra para Hélder Tavares, que domina e remata de pronto na área, mas sai ao lado.

48' - FC Porto cria perigo. Livre na direita para Alex Telles, bate rasteiro para a área, mas Felipe não acerta bem na bola e remata para fora.

62' - Bola no poste. Investida de Corona em zona frontal, a bola sobra para Aboubakar, que roda e remata forte já na área, com a bola a bater no 'ferro'. Na recarga, Brahimi remata na esquerda da área, mas contra David Bruno.

40' - Na sequência de um cruzamento largo na direita para o segundo poste, Boyd toca de cabeça para a pequena área, Casillas falha a saída dos postes, mas bem Alex Telles a antecipar-se a Wagner, e a cortar.

75' - FC Porto perto do segundo. Cruzamento na esquerda, Pité corta de cabeça, a bola sobra para Marega na área, que remata colocado de primeira, para uma boa defesa de Cláudio Ramos.

77' - Responde o Tondela. David Bruno, com um cruzamento/remate na direita que sai na direção da baliza, mas vale a atenção de Casillas, a evitar o golo com uma grande defesa.

86' - Felipe impede a progressão de Tomané em zona perigosa, o árbitro assinala falta, mas perdoa o segundo cartão amarelo ao central brasileiro.

87' - Marega remata rasteiro na área, após cruzamento rasteiro na esquerda, mas a bola sai fraca e à figura de Cláudio Ramos.

88' - Tondela perto do empate. Boyd serve Claude em zona frontal, o médio lança Wagner na esquerda da área, que remata forte para uma boa defesa de Casillas.