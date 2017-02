Dragões e águias reencontram-se no início de abril no Estádio da Luz. Quem vencer o clássico pode ganhar força anímica para o título

Benfica e FC Porto têm 14 jornadas para mostrarem o que valem na luta que se prevê palmo a palmo pela conquista do título de campeão nacional... numa altura em que estão separados por apenas um ponto. Num olhar pelo calendário dos dois principais candidatos, pode-se dizer que, além do escaldante clássico que oporá as duas equipas no primeiro fim de semana de abril, os encarnados têm quatro saídas de risco elevado (Sp. Braga, Sporting, Rio Ave e Boavista), enquanto os dragões terão seis deslocações hipoteticamente mais complicadas (V. Guimarães, Boavista, Arouca, Sp. Braga, Desp. Chaves e Marítimo).

À primeira vista, o calendário do FC Porto parece mais complicado, mas Dito, ex-central que representou os dois clubes, deixa um aviso: "A história diz que se perdem pontos nos jogos que menos se esperam." E a verdade é que o atual campeonato prova isso. Quem diria que o Benfica empataria em casa com V. Setúbal e Boavista, ou que o FC Porto não ganharia em Tondela ou em Paços de Ferreira? E a verdade é que aconteceu...

Dortmund e Juventus nas contas

Numa visão de quem também tem experiência como técnico, Dito garante que "por norma os treinadores não valorizam o grau de dificuldade dos jogos em cada momento". Ou seja, são todos complicados, pois, já diz o ditado, mais vale prevenir do que remediar.

Há uma coisa que Dito assume que irá ser importante até ao clássico que se realiza no Estádio da Luz: "A Liga dos Campeões pode perturbar esta luta e será um período importante para avaliar a capacidade das duas equipas. E nesse contexto acredito que vai prevalecer a riqueza dos plantéis." Assim sendo, quem for globalmente mais forte chegará ao clássico à frente. "O FC Porto parece ter-se equilibrado agora com a contratação do Soares e o Benfica tem um plantel mais rico e equilibrado, que se revelou importantíssimo naquela fase de muitas lesões", sublinhou.

Na prática, esta primeira fase antes da paragem para os jogos das seleções, que antecede o clássico, "pode dar um sinal em relação ao poderio" das duas equipas, assume Dito, que deixa a certeza de que "a Champions vai provocar desgaste não só psicológico mas também físico", pelo que "poderá potenciar o aparecimento de surpresas" no campeonato.

As duas próximas jornadas terão já uma prova de fogo para cada um dos rivais. O FC Porto visita o V. Guimarães neste sábado, enquanto o Benfica viaja no fim de semana seguinte até Braga, precisamente cinco dias depois de receber o Borussia Dortmund para a Champions. "É bom ter em atenção que os vimaranenses e os bracarenses estão na expectativa de lutar pelo terceiro lugar, o que vai dificultar a tarefa de Benfica e FC Porto", avisa.

O mês de fevereiro conclui-se com a receção encarnada ao Desp. Chaves, uma ida ao Estoril para a Taça de Portugal e ainda dois jogos de elevada exigência para os dragões: a receção à Juventus e o dérbi com o Boavista, no Bessa. A jornada antes da paragem de 14 dias será aparentemente tranquila, com o Benfica a visitar Paços de Ferreira e o FC Porto a receber o V. Setúbal.

Vitória no clássico dá embalagem

Segue-se o clássico na Luz, um jogo para o qual Dito considera que as partidas das seleções para alguns jogadores de ambas as equipas "não terá qualquer tipo de influência, a não ser que surja alguma lesão num jogador importante". "Será uma fase tão adiantada da época que os jogadores já têm as ideias todas assimiladas, pois estarão decorridos sete meses de competição", defende.

Dito está convencido de que "se alguma das equipas passar para o primeiro lugar com o triunfo na Luz, ganhará uma vantagem anímica importante" para a reta final do campeonato. Após o clássico, o Benfica recebe o Estoril para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal e seguem-se sete jornadas que serão disputadas no espaço de um mês e meio.

E entre a 29.ª e a 32ª jornada o título poderá ficar decidido ou encaminhado para qualquer uma das partes, pois há jogos empolgantes em perspetiva. "Esse bloco de quatro jornadas vai decidir tudo", assume Dito. O primeiro a ser colocado à prova é o FC Porto, que irá a Braga, num jogo que Dito diz ser "de grau de dificuldade elevado" para os dragões "se o Sp. Braga estiver a lutar pelo terceiro lugar".

Na ronda seguinte é o Benfica a ir a Alvalade defrontar o rival Sporting e na 31.ª jornada são os dragões a serem colocados à prova em Chaves, onde esta época foram eliminados da Taça de Portugal. Escaldante promete ser a 32.ª jornada, marcada para o fim de semana de 7 de maio, onde o FC Porto volta a jogar fora, desta vez na Madeira, com o Marítimo, enquanto os encarnados visitam o Rio Ave.

Nas duas últimas rondas, os tricampeões têm um grau de dificuldade maior com a receção ao V. Guimarães e uma complicada ida ao Bessa, enquanto o FC Porto recebe o P. Ferreira e fecha a época no campo do Moreirense. Dito assume que "o campeonato estará vivo até ao fim, à semelhança do que aconteceu na última época, com uma luta palmo a palmo".