Pub

"Queremos dar tudo de nós", diz Nuno Espírito Santo. O FC Porto poderá estar obrigado a um triunfo gordo, nesta noite em Moreira de Cónegos, para chegar às meias-finais

O FC Porto terá nesta noite (21.15 horas) em Moreira de Cónegos o jogo do tudo ou nada para continuar na Taça da Liga. Frente ao Moreirense, apenas a vitória coloca a equipa de Nuno Espírito Santo na rota das meias-finais, mas pode não chegar... Isto porque, se o Belenenses vencer na receção ao Feirense, os dragões terão de triunfar por mais um golo de diferença do que os azuis do Restelo.

Devido a este cenário, o treinador portista deu ontem o mote para aquilo que pretende desta partida com o Moreirense. "É um desafio em que temos e queremos dar tudo de nós", sublinhou Nuno Espírito Santo, garantindo que a sua equipa está "preparada e, acima de tudo, motivada" para alcançar o objetivo do apuramento. Ainda assim, o técnico enfrenta este desafio sem os lesionados Layún, Otávio e André Silva.

No entanto, o Moreirense também está na corrida à qualificação neste grupo B, pois um empate perante os dragões poderá bastar, desde que o Belenenses não vença por mais de 1-0. "Estamos na frente do grupo, com quatro pontos, mas nem sempre os favoritos ganham, por isso temos de fazer as coisas bem feitas porque somos a única equipa que depende apenas de si", afirmou ontem Augusto Inácio, técnico dos cónegos.

Nuno Espírito Santo assumiu que a equipa de Moreira de Cónegos "é difícil quando joga em casa", mas deixou a certeza de que "o FC Porto está apenas focado em si próprio e em conseguir a vitória". É que só desta forma os dragões estarão em condições de evitar a segunda eliminação consecutiva na fase de grupos da prova e a quarta vez em dez edições da Taça da Liga que ficam fora das meias-finais.

Rui Vitória admite poupanças

No grupo D disputa-se apenas a segunda jornada, com os principais candidatos ao apuramento a jogarem em casa. O V. Guimarães recebe o Paços de Ferreira, enquanto o Benfica joga, no Estádio na Luz, com o Vizela, da II Liga.

Os encarnados procuram a 17.ª vitória consecutiva nesta prova, que conquistaram em sete das nove edições já realizadas. Rui Vitória assumiu ontem que, para levar de vencido o Vizela, "o Benfica terá de colocar as suas armas no relvado" e deixou a certeza de que "o jogo pode tornar-se difícil se a equipa não for persistente". Nesse sentido, admitiu a possibilidade de fazer "uma ou outra alteração" no onze que vai iniciar a partida, explicando que "vão jogar os melhores, tendo em conta o contexto competitivo, a qualidade do plantel e o adversário".

Por sua vez, o treinador Rui Quinta prometeu que o seu Vizela irá "tentar incomodar o Benfica", procurando "fazer coisas que eles não gostem muito". Além de tentar a sua sorte na Luz, o técnico dos vizelenses disse querer "aproveitar o grau de exigência para continuar a crescer como equipa".

Se Vitória de Guimarães e Benfica vencerem os seus jogos marcados para hoje, irão disputar uma autêntica final no próximo dia 10 no Estádio D. Afonso Henriques, precisamente três dias depois de as equipas se encontrarem no mesmo palco mas para o campeonato (no sábado).