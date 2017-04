Pub

FC Porto teve controlo total do jogo em Chaves, sim, mas houve um mau começo outra vez. André Silva não saiu do banco, Soares voltou a marcar, mas Maxi fez-se expulsar no fim

O FC Porto ganhou este sábado por 2-0 em Chaves e mantém-se a três pontos do Benfica, líder da Liga, que também venceu ontem, horas antes. Uma boa segunda parte dos dragões deu para passar em Trás--os-Montes, num estádio bem composto com quase sete mil espectadores.

Desta vez, Nuno Espírito Santo não cometeu o erro de apostar apenas em bombos e, com Otávio e Corona de início, a equipa teve capacidade para ganhar e ultrapassar uma equipa que ainda só tinha perdido duas vezes no seu terreno nesta época. Com mais técnica, o FC Porto jogou melhor - apesar de um Diogo Jota muito mau - quando a equipa foi libertada das suas amarras, ganhando com autoridade e marcando dois golos. O que, nas últimas jornadas (tirando com o Belenenses), tem sido uma raridade. De resto, a equipa teve controlo do jogo desde o início e nunca correu riscos.

O FC Porto deu de borla, como quase sempre, a primeira meia hora. Nuno Espírito Santo tirou Óliver e André Silva do onze e colocou Otávio a 10 e Corona na ala. Diogo Jota jogava na ala esquerda, com Soares a ponta-de-lança, além de Rúben Neves aparecer no lugar do lesionado Danilo. Escolhas que puseram a equipa a jogar num 4-3-3 claro, mas com a equipa a começar muito atrás, deixando o Chaves sair à vontade com a bola.

Só a partir da meia hora pareceu haver ordem para o bloco se adiantar e pressionar logo à saída da área de António Filipe e o jogo passou a ser outro, com faltas e dificuldades flavienses para travar o ataque portista. Rúben Neves luziu em dois livres diretos que obrigaram o guardião a boas defesas, Soares teve um bom remate de fora, Otávio começava a desestabilizar. Havia um problema: André André e Jota não se entendiam, por vezes, perdendo bolas fáceis. O Chaves aceitava bem o 0-0, sempre mais interessado em defender do que em atacar e correr riscos. Fábio Martins mostrava os seus dotes técnicos, mas sem consequências.

Mas a quem cabia a despesa era realmente ao FC Porto e o jogo mudou mesmo quando a equipa se deixou de equilíbrios e passou a atacar os desequilíbrios do adversário. E fez uma boa segunda parte, marcando mais do que um golo, o que não era nada que se visse há meia dúzia de jogos. Melhorou muito Otávio e também André André, que passaram a dominar o jogo e a fazer os golos.

Nos primeiros cinco minutos depois do intervalo, foi precisamente André André a ganhar a bola perto da área contrária e a rematar, com António Filipe a defender para o lado como pôde e Soares a abrir o marcador, na recarga; o segundo golo foi num contra-ataque de Otávio, que viu bem a desmarcação do médio português, que, rápido, com um toque só de pé direito, conseguiu colocar a bola no canto mais longínquo da baliza do Chaves.

Com dois golos de vantagem a 20 minutos do fim, o FC Porto sentiu que tinha o jogo na mão, se não cometesse erros de palmatória. Mas ainda viu Maxi acabar expulso numa entrada sobre Davidson, numa decisão em que o árbitro esteve à espera dos seus auxiliares - num critério tão largo, podia ter sido só amarelo. De resto, o Chaves estava sem muita ambição - tem o campeonato mais ou menos feito, pelos vistos Ricardo Soares nem vai ser o treinador na próxima temporada e, tirando Tiba, Fábio Martins e os defesas, ninguém estava ali para fazer grande mossa. Ou já não consegue mais, depois de ter perdido dramática e ingloriamente a ida à final da Taça de Portugal, aqui mesmo no seu estádio.