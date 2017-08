Pub

Doze adeptos do Celtic foram detidos por terem mostrado uma faixa ofensiva durante a segunda mão da eliminatória da Champions, frente aos norte-irlandeses do Linfield, revelou esta terça-feira fonte policial

O Celtic, que se apurou para a terceira fase das pré-eliminatórias, mantém com o Linfield uma rivalidade de cariz religioso, sendo que os adeptos dos católicos, detidos depois "de uma investigação policial" sobre a faixa, já foram libertados, mas estão convocados para comparecer diante do tribunal de Glasgow ainda este mês.

Também a UEFA acusou os escoceses de bloquearem as escadas do Celtic Park durante o encontro (4-0), sendo que o Celtic fechou a bancada onde a faixa foi exposta, ocupada pelos 'ultras' do clube, durante dois jogos, além de ter de pagar uma multa de cerca de 20 mil euros.

No primeiro jogo entre os dois clubes, vencido pelo Celtic (2-0), dois dias depois das celebrações unionistas na Irlanda do Norte, vários adeptos invadiram o relvado e acionaram potes de fumo.