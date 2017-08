Pub

Italiano assumiu a liderança do Mundial de pilotos

O piloto italiano Andrea Dovizioso (Ducati) aproveitou este domingo a desistência do espanhol Marc Márquez (Honda) e venceu o Grande Prémio da Grã-Bretanha e assumiu a liderança do Mundial de motociclismo, após a 12.ª ronda.

Em Silverstone, já depois da desistência do Márquez devido a problemas mecânicos na sua moto, Dovizioso ultrapassou o italiano Valentino Rossi (Yamaha), a três voltas do fim, e garantiu a quarta vitória da temporada, segunda consecutiva.

O italiano completou as 20 voltas ao lendário circuito britânico em 40.45,496 minutos e com uma vantagem de apenas 0,114 segundos sobre o espanhol Maverick Vinales (Yamaha), que foi o segundo classificado, e de 0,749 sobre Rossi, que caiu para terceiro.

Em Inglaterra, Valentino Rossi completou o 300.º Grande Prémio da sua carreira e esteve perto de alcançar a 90.ª vitória, já que liderou a corrida durante longo período.

Na classificação geral, Dovizioso saltou para a liderança com 183 pontos, mais nove do que Márquez, segundo, e 13 do que Vinales, terceiro.

A 13.ª ronda do Mundial está agendada para 10 de setembro, com o Grande Prémio de San Marino.