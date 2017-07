Pub

Ney Franco orientou o lateral no melhor momento da sua carreira, ao serviço do São Paulo. Diz que o defesa é um dos melhores com quem trabalhou e aconselha a contratação

O Benfica ainda não fechou a contratação de Douglas, lateral direito do Barcelona, mas Ney Franco, antigo treinador do defesa brasileiro, defende que as águias devem avançar "a todo o custo" para a concretização do negócio. A razão, segundo o próprio, é simples: "É aquele jogador com que todos os técnicos sonham."

Foi com Ney Franco que o ainda jogador do Barcelona se destacou mais no São Paulo, rumando depois em 2014 ao Barcelona. Em conversa com o DN, o agora treinador do Goiás explica as razões que levaram os blaugrana a assegurar a contratação do brasileiro.

"É um jogador muito polivalente. Tanto joga à direita como à esquerda e depois tem também uma grande capacidade atlética e técnica. Fez uma grande campanha no São Paulo e era cobiçado por muitos clubes, não surpreendeu que o Barcelona tivesse avançado por ele, pois sabíamos do seu valor", começou por revelar o treinador, que espera agora que o seu ex-pupilo possa vingar de águia ao peito.

"Se realmente sair para o Benfica, os adeptos podem ter a certeza de que será uma enorme contratação. Pode ter tido algumas dificuldades em Barcelona, mas fez um grande ano em Gijón. É o jogador com que todos os treinadores sonham. É sempre dos mais aplicados nos treinos, joga onde o treinador quiser, sem levantar polémica, dá o máximo do princípio ao fim do jogo, aceita as críticas e tenta sempre melhorar, é um exemplo de futebolista, dos melhores que treinei", referiu o treinador, admitindo que a desvinculação do Barcelona seja a melhor opção para todas as partes.

"Nunca é bom estar ligado a um clube e estar constantemente a ser emprestado. Seria melhor para o seu futuro clube e para o Douglas que conseguisse uma desvinculação, para estar sempre compenetrado num só clube, não estar a pensar o que do outro lado poderão estar a pensar ou dizer. Ele é um homem simples, não será o dinheiro que ganha no Barcelona que o impedirá de rumar a outro lado mesmo para ganhar menos. Ele só quer ser feliz a jogar, como era no São Paulo", assinalou o agora técnico do Goiás.

Segundo informações recolhidas pelo DN, a contratação de Douglas por parte do Benfica ainda não está fechada. Há conversações, mas ainda muita aresta por limar, sobretudo no que diz respeito ao tipo de cedência, pois o Barcelona prefere vender o brasileiro, ao passo que as águias inicialmente pensavam apenas no empréstimo.

Vieira não fecha porta a saídas

À margem da apresentação do novo projeto para o centro de estágios do Benfica (ver caixa), o presidente Luís Filipe Vieira falou ontem também sobre entradas e saídas do plantel e não descartou nenhuma venda até final do mês.

"Não sei se vai sair alguém, até dia 31 muita coisa pode acontecer. A verdade é que o mercado está louco e não sabemos onde vai parar. O Benfica soube ser autossuficiente, mas o nosso trajeto também passa por consolidar o clube e reduzir a dívida financeira", salientou o dirigente, que não passou também ao lado da possível contratação de um lateral direito.

"Na altura certa saberão se vai haver novidades. Estamos muito felizes com o plantel e o treinador que temos e é com eles que queremos vencer a Supertaça - esse sim é um dos objetivos imediatos. Fala--se muito de reforços, mas não é por se dizer, com alguma insistência, que o Benfica precisa muito de um lateral direito que vamos contratar um jogador para essa posição", referiu, desvalorizando os maus resultados da pré-temporada.

"O Benfica nunca foi o campeão da pré-época nos últimos cinco anos, com Jorge Jesus e Rui Vitória, mas foi campeão nacional quatro vezes e na outra só não foi por uma questão de segundos. O nosso objetivo não é sermos campeões da pré-época, é chegarmos ao penta", afirmou.