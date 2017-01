Pub

O avançado sueco Alexander Isak é a última aposta de um clube que privilegia a contratação de jogadores sub-21

Era cobiçado pelo Real Madrid, mas preferiu assinar pelo Dortmund: Alexander Isak, a quem muitos chamam "novo Ibrahimovic" por ser compatriota da estrela do Manchester United, surpreendeu ao declinar o convite do clube de Cristiano Ronaldo para rumar à Bundesliga. O AIK considerou que a oferta do Dortmund não só "era melhor" como seria "o melhor para a carreira de Isak". E é um facto que o clube germânico tem-se tornado cada vez mais apetecível para jovens futebolistas, fruto da sua declarada política de compra de jogadores sub-21.

Benfica e FC Porto tornaram-se célebres no mercado europeu por comprarem barato, valorizarem e venderem caro. No caso do Dortmund, a política do clube que aposta em Michael Zorc, histórico futebolista do clube que é agora diretor desportivo, também passa por recrutar jovens e apostar na sua valorização, mas sem pensar necessariamente numa futura venda.

Lewandowski, atual goleador do Bayern Munique, foi um exemplo. O ponta-de-lança era um jogador considerado banal, tanto que Franciszek Smuda, ex-selecionador da Polónia, foi convidado para o observar quando treinava o Lech Poznan. As impressões foram terríveis: "Devem-me o dinheiro da gasolina. Se fosse para ver pinheiros ia para a floresta", criticou. Certo é que o Dortmund apostou no seu potencial, em 2010, e Lewandowski tornou-se um dos goleadores mais letais do futebol europeu... embora tenha saído a custo zero para o Bayern, em 2013.

O Dortmund tenta ao máximo conservar os seus principais jogadores. Curiosamente, até há bem pouco tempo a transferência mais cara tinha sido Evanilson, vendido ao Parma em 2002 por 17 milhões. Em 2014, o Bayern bateu a cláusula de rescisão e levou Götze, por 37 milhões. E no último verão, o Dortmund fez três das suas quatro maiores vendas de sempre: Mkhitaryan (42 milhões, Man. United), Hummels (35, Bayern) e Gündogan (25, City).

"A nossa estratégia é simples. Procurar trabalhar com jogadores de elevado potencial, desenvolvê--los e formá-los a todos os níveis. Fazemos uma imensa pré-seleção, escolhemos os melhores - dentro de um preço razoável - e a partir daí preocupamo-nos em formar jogadores que ajudem a equipa", explica Michael Zorc.

Contenção depois do abismo

O Dortmund respira, por estes dias, saúde financeira, tanto que se deu ao luxo de realizar a compra mais cara da sua história no último verão: Schürrle, por 30 milhões. No verão chegou também o internacional português Raphaël Guerreiro, ex--Lorient, que custou 12 milhões de euros ao emblema germânico.

O Dortmund passou a pagar mais por jogadores jovens: Emre Mor, grande promessa do futebol turco, foi contratado ao Nordsjaelland por dez milhões, no mesmo ano em que Dembelé, de apenas 19 anos, deixou o Rennes por 15 milhões. As receitas recorde de 376 milhões na época passada permitiram à formação de Signal Iduna Park começar a pagar mais, mas em 2003 o clube chegou a estar em risco de fechar portas. Só que após um período de elevada contenção financeira, o Dortmund reergueu-se, foi bicampeão com Jürgen Klopp e tem sido a única ameaça à hegemonia do Bayern na Alemanha.

Aubameyang e Marcos Reus são as principais estrelas do plantel às ordens de Thomas Tuchel, tendo o Dortmund pago 30 milhões de euros por uma dupla que, desde então, mais do que triplicou o seu valor de mercado. Vender as duas estrelas é proibido em Dortmund, de modo a tentar fazer que jovens craques como Julian Weigl (seguido por Barcelona e Real Madrid), Dembelé e o norte-americano Pulisic, sem esquecer o português Raphaël Guerreiro, possam evoluir e formar uma equipa capaz de destronar o Bayern. "Estamos a trabalhar para o futuro. Nos últimos anos o Dortmund tinha poucos jogadores da formação. Estamos a mudar isso. Queremos contratar jovens, apostar nos nossos e manter os nossos melhores jogadores. Não precisamos de comprar jogadores experientes se já os tivermos. Queremos um plantel para o longo prazo", sublinhou Zorc.