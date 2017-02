Pub

Adversário do Benfica na Champions teve de jogar 120 minutos e só se apurou nos penaltis

O Borussia de Dortmund venceu hoje em casa o Hertha de Berlim nas grandes penalidades (4-3), depois de um empate a uma bola no tempo regulamentar, e qualificou-se para os quartos de final da Taça da Alemanha de futebol.

Raphael Guerreiro foi titular no meio campo dos adversários do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões. O Dortmund dominou o encontro durante todo o jogo, mas teve dificuldade em concretizar as oportunidades de que dispôs.

Apesar do maior ascendente da equipa da casa, foi o Hertha que marcou primeiro, aos 27 minutos, com o costa-marfinense Salomon Kalou a inaugurar o marcador depois de um passe longo de Stark.

No regresso do intervalo, Thomas Tuchel fez entrar Pulisic e Ginter no Dortmund e o resultado foi imediato, com o primeiro a assistir, aos 47 minutos, o avançado Reus para o golo do empate.

Os homens da casa continuaram a pressionar os visitantes e tiveram várias oportunidades de marcar, como aos 66 minutos, quando Raphael Guerreiro rematou de fora da área para defesa de Jarstein, mas o resultado não se alterou até ao final dos 90 minutos.

No início do prolongamento, Schurrle entrou para o lugar de Reus, ao abrigo da regra que permite, a partir desta fase da competição, uma quarta substituição em caso de tempo extra.

Aos 103 minutos, Dembelé teve de sair de campo por lesão, só regressando na segunda parte do prolongamento.

Em cima do minuto 120, Sokratis Papastathopoulos foi expulso por acumulação de amarelos, devido a protestos, e os homens da casa acabaram mesmo o jogo com menos um jogador.

No desempate por grandes penalidades, o Dortmund falhou uma oportunidade e o Hertha três, com Kalou a atirar para fora o remate decisivo.

À mesma hora, o Eintracht Frankfurt sentiu dificuldades para vencer em casa do 'secundário' Hannover 96, mas acabou por vencer por 2-1, com golos de Tawatha e Seferovic contra o tento do austríaco Harnik para os homens da casa, que ainda falharam uma grande penalidade aos 90 minutos, por Salif Sané.

Antes, o 1860 Munique, treinado por Vítor Pereira, foi eliminado ao perder com o Sportfreunde Lotte, da terceira divisão, por 2-0, com os golos a serem marcados por Lindner e Freiberger.

O Schalke 04 venceu confortavelmente em casa do 'secundário' Sandhausen, por 4-1, com golos de Schoepf, Caligiuri, Naldo e Konoplyanka, com os homens da casa a marcarem por intermédio de Wooten.