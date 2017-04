Dortmund na final da Taça após vencer Bayern (3-2)

Pub

Surpresa em Munique, bávaros são afastados em sete dias de Liga dos Campeões e da Taça da Alemanha. Resta ao campeonato, que está quase garantido

O Borussia Dortmund, com Raphäel Guerreiro a cumprir os 90', qualificou-se esta quarta-feira para a a final da Taça da Alemanha ao vencer o Bayern, em Munique, por 3-2.



Os golos apareceram cedo com Marco Reus a inaugurar o marcador aos 19' mas antes do intervalo o Bayern fez a reviravolta com remates vitoriosos de Javi Martínez e Hummels.



A segunda reviravolta do encontro surgiu nos segundos 45 minutos com Aubameyang e Dembele, no espaço de cinco minutos, a marcarem os dois golos que vai permitir ao Dortmund disputar a final da Taça da Alemanha diante do Eintracht Frankfurt que nesta terça-feira eliminou nas grandes penalidades o Borussia Moenchengladbach.



Refira-se que Renato Sanches não esteve sequer no banco.