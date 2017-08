Pub

Os donos do clube tornaram "definitiva" a decisão de não vender o médio ofensivo brasileiro, afastando o interesse do FC Barcelona

Os donos do Liverpool, o grupo norte-americano Fenway Sports Group, disseram esta sexta-feira que o clube inglês de futebol "não vai considerar" quaisquer propostas para a venda do brasileiro Philippe Coutinho.

Em comunicado, os norte-americanos afastaram o interesse do FC Barcelona, que segundo a imprensa já viu duas propostas rejeitadas, explicando que a posição de não vender o médio ofensivo brasileiro é "definitiva".

Os catalães continuam à procura de um substituto para Neymar, depois de o brasileiro se ter transferido para o Paris Saint-Germain por uma verba recorde de 222 milhões de euros, depois de terem visto rejeitadas as abordagens a Ousmane Dembelé, do Borussia Dortmund, e Coutinho, 'estrela' do Liverpool.