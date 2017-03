Pub

Presidente do organismo que gere a liga, Christian Seifert, considera que a hegemonia dos bávaros, que vão a caminho do penta, retira credibilidade à competição germânica

O Bayern Munique caminha tranquilamente para a conquista de mais um título e para manter a sua hegemonia na Alemanha, facto que está a deixar preocupados os responsáveis da liga alemã, que gostavam de ver mais competitividade no campeonato. O Leipzig, até à jornada 13, ainda ameaçou este reinado, mas acabou por perder a liderança para o todo-poderoso Bayern Munique, líder incontestável daquela liga há quatro temporadas.

Quando faltam nove jornadas para o final do campeonato germânico, a equipa em que atua o português Renato Sanches é primeira classificada com mais 13 pontos... do que o Leipzig. Os adeptos dos bávaros estão, obviamente, satisfeitos, mas este domínio do Bayern incomoda a própria federação alemã. "Não se pode culpar o Bayern pelo que está a acontecer, mas se continuarem a ser campeões nos próximos anos isto não será positivo para a credibilidade da competição", disse Christian Seifert, presidente da Bundesliga, numa entrevista à revista Kicker.

Numa análise aos vencedores do campeonato alemão desde o início da competição, o tetra que o Bayern Munique alcançou na temporada passada é um recorde da prova, pois até então era de três (feito do Bayern e também do Borussia M'gladbach). O penta, cada vez mais provável, será assim uma nova marca. Christian Seifert culpa o resto dos clubes alemães, que logo no início do campeonato dão a prova como perdida.

"Em Inglaterra, no início de cada temporada, cinco clubes têm como objetivo o campeonato, em Itália são três, em Espanha dois. Na Alemanha há 17 equipas que asseguram logo que não podem competir com o Bayern Munique. Isto tem de mudar", atirou o dirigente, referindo algumas medidas que poderiam ajudar à maior competitividade na Alemanha.

"A maior solidariedade é mostrada através dos direitos de TV, nomeadamente em Inglaterra e na Premier League, porque esses mesmos direitos são distribuídos de forma equitativa por todos os clubes. Depois há outra regra, que é norma nos Estados Unidos, na MLS, onde os salários são equilibrados entre todos os clubes", concluiu Christian Seifert.

Penta não é inédito na Europa

Este possível recorde de cinco títulos consecutivos para a equipa de Carlo Ancelotti não será, no entanto, inédito nas principais ligas europeias. Em Espanha, por exemplo, o Real Madrid já o conseguiu em duas ocasiões, em Itália, a Juventus (em duas ocasiões), Torino e Inter também chegaram ao tetra, na Bélgica, o Anderlecht repetiu-o entre 1963 e 1968 e em Portugal o FC Porto, entre 1994 e 1999, foi a única equipa a consegui-lo.

Mas há clubes que conseguiram ainda melhor. O recorde está na posse do Celtic e do Rangers, da Escócia, com nove títulos consecutivos, entre os anos 1960 e finais dos 90. O Olympique de Lyon, de França, e do Olympiacos, da Grécia, chegaram a sete campeonatos consecutivos, com o pódio das principais ligas europeias a completar-se com o Spartak de Moscovo da Rússia, com seis títulos.

Em Inglaterra, para muitos a liga mais competitiva da Europa, nunca nenhum emblema passou do tri, feito alcançado por Arsenal, Liverpool e Manchester United, este por duas vezes.

Na Alemanha, o domínio do Bayern Munique está a preocupar os dirigentes da Bundesliga, mas a verdade é que o campeonato germânico continua a bater recordes de assistências nos estádios, com uma percentagem de lotação na ordem dos 90%.