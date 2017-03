Pub

O tenista português João Domingues foi convocado pelo selecionador Nuno Marques para representar Portugal contra a Ucrânia, em partida a contar para a Taça Davis

João Sousa, Gastão Elias, Pedro Sousa e João Domingues são os eleitos do capitão Nuno Marques para representar Portugal contra a Ucrânia, na segunda eliminatória do Grupo I da Zona Europa/África da Taça Davis em ténis.

O selecionador nacional voltou a confiar em João Sousa, Gastão Elias e Pedro Sousa, os três melhores tenistas portugueses, para a eliminatória que vai decorrer entre 7 a 9 de abril, no Club Internacional De Foot-Ball (CIF), em Lisboa.

A única novidade em relação à convocatória para o embate com Israel, que Portugal venceu por 5-0, é João Domingues, que substitui o lesionado Frederico Silva.

Ainda assim, Silva será o suplente no duelo com a Ucrânia, que vai decorrer novamente na terra batida do court coberto do CIF.