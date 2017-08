Pub

O treinador do Belenenses disse esta quinta-feira que quer reescrever a história e conquistar no sábado pontos no Estádio da Luz, diante do Benfica, em jogo da terceira jornada da I Liga

Em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com os tetracampeões nacionais, Domingos Paciência atribui todo o favoritismo aos 'encarnados', mas não descura a hipótese conquistar pontos.

"Tanto eu como a minha equipa conhecemos a forma de jogar do Benfica. É um 4-4-2 que tem espaços que pode ser libertado. Não podemos dizer que iremos explorar os mesmos aspetos do Chaves. Vamos tentar limitar o jogo do Benfica. Esperemos não sofrer golo aos 90+2 minutos. Vamos procurar fazer um bom jogo e tentar ganhar. Acima de tudo, quero ganhar, mas ganhar uma equipa é aquilo que quero", afirmou.

Para o encontro com o Benfica, Domingos Paciência não levanta a ponta do véu sobre o esquema tático que irá utilizar - diante do Marítimo surpreendeu ao apresentar-se com um esquema de três defesas centrais (em 3-5-2) - reiterando que irá apresentar-se na Luz a fazer tudo para não sofrer golos.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

"Mais importante que o sistema, vamos, acima de tudo, defrontar uma equipa que tem jogadores rápidos e tem um jogador que dá muita confiança, que é o Seferovic. Peço aos meus jogadores para fazer bom jogo, superar-se e anular os pontos fortes do Benfica. Não é fácil. Há sempre uma história para contar, mas essa será só contada no fim", realçou.

O treinador Belenenses alertou para a capacidade atacante dos encarnados e, quando questionado sobre se o setor defensivo do Benfica era o seu calcanhar de Aquiles, Domingos Paciência considerou que não.

"O Benfica não é mais fraco defensivamente. A verdade é que o Benfica tem ganho e mantém a baliza inviolável, tirando o jogo com o Sporting de Braga. Tanto Jardel como Luisão são dois jogadores muito experientes. Da nossa parte vai haver entrega e toda a lógica de fazer um bom jogo. Vamos defrontar uma equipa que desde que iniciou as provas oficiais só tem vitórias. Vamos procurar não sofrer golos", rematou.

O Belenenses, sexto classificado, com três pontos, defronta este sábado, às 20:30 horas, no estádio da Luz, o tetracampeão Benfica, que divide a liderança com Rio Ave, FC Porto e Sporting, com seis, em jogo da terceira jornada da I Liga que será arbitrado pelo portuense Rui Costa.

.