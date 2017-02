Pub

Dois ex-jogadores e um corretor foram condenados a penas de prisão por um tribunal norueguês na sequência de dois casos de viciação de resultados na terceira divisão norueguesa de futebol.

Os factos remontam a 24 de junho de 2012 e envolvem dois resultados estranhos, nomeadamente o 4-3 no Follo-Ostsiden, após 3-0 a 25 minutos do fim, e a derrota por 7-1 do Asker frente ao Frigg Oslo, que alertaram as autoridades a investigar.

Na sequência da investigação, a justiça norueguesa condenou a 14 meses de prisão Drin Shala, antigo guarda-redes do Follo, e Alban Shipshani, o ex-avançado sueco do Asker, considerando-os culpados de corrupção agravada e fraude.

O corretor responsável pelas duas apostas, o sueco Luptjo Korunovski, foi entretanto condenado a dois anos e meio de prisão pelas mesmas acusações e os seus ganhos (cerca de 38.400 euros em valores de hoje) também foram confiscados.

Esta condenação, em segunda instância, agravou a pena inicialmente aplicada aos intervenientes em abril de 2015, nomeadamente em mais oito meses para os ex-jogadores e um ano para o corretor.