Após 28 vitórias consecutivas, Andy Murray foi derrotado por Djokovic no Qatar

O tenista sérvio Novak Djokovic voltou a conquistar o título do torneio de Doha, pondo um ponto final na série de 28 vitórias consecutivas do número um mundial, o britânico Andy Murray.

Djokovic, que no final da temporada passada perdeu a liderança do 'ranking' ATP para o britânico, impôs-se com os parciais de 6-3, 5-7 e 6-4, em duas horas e 55 minutos, para conquistar o seu segundo título consecutivo na capital do Qatar.

"Definitivamente, esta é uma das melhores maneiras de começar o ano", disse o sérvio, que somou a 25.ª vitória em 36 encontros sobre Murray.

A derrota de hoje é a primeira do número um mundial desde setembro, quando caiu nos quartos de final do Open dos Estados Unidos diante do japonês Kei Nishikori.