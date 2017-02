Pub

Contínuas lesões musculares levantaram suspeitas que obtêm agora resposta. Jogador do Borussia Dortmund falhou o primeiro jogo dos alemães com o Benfica

O futebolista alemão Mario Götze, do Borussia Dortmund, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, vai continuar ausente da equipa devido a problemas musculares, que têm origem num distúrbio metabólico, informou esta segunda-feira o clube.

O médio campeão do mundo pela seleção germânica, de 24 anos, tem vindo a sofrer continuamente de problemas musculares e, após uma ampla investigação, o departamento clínico do Borussia Dortmund atribui a causa a um distúrbio metabólico.

"Estou em tratamento e farei tudo o que está ao meu alcance para regressar o mais breve possível à competição e ajudar a equipa a alcançar os seus objetivos", referiu o médio Mario Götze em declarações ao sítio do clube.

O diretor desportivo do Borussia Dortmund, Michael Zorc, manifestou-se "satisfeito pela descoberta da origem dos problemas de Mario Götze" e acredita no rápido restabelecimento do jogador, "que trará qualidade adicional à equipa".

O Borussia Dortmund disputa com o Benfica o acesso aos quartos de final da Liga dos Campeões, que pende favoravelmente para o campeão português, que venceu os alemães, por 1-0, na primeira mão disputada, no Estádio da Luz, em Lisboa.