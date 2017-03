Pub

O basquetebolista alemão chega a uma marca apenas alcançada por outras cinco lendas da NBA

O alemão Dirk Nowitzki, o primeiro europeu a receber a distinção de jogador mais valioso (MVP) da época, em 2011, entrou na terça-feira no grupo restrito de jogadores que superaram os 30 000 pontos na Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA).

Na visita aos Los Angeles Lakers, Nowitzki, que precisava de 20 pontos para atingir a mítica barreira dos 30 000, contribuiu para a vitória dos Dallas Mavericks com 25 pontos e 11 ressaltos, superando a barreira durante o segundo dos quatro períodos.

A partir de agora, só seis jogadores ultrapassaram a marca dos 30 000 pontos na NBA. Nowitzki juntou-se neste grupo a Kareem Abdul-Jabbar (38 387), Karl Malone (36 928), Kobe Bryant (33 643), Michael Jordan (32 292) e Wilt Chamberlain (31 419).

Na semana passada, o basquetebolista alemão tinha afirmado que queria acabar a carreira com a camisola dos Mavericks, clube que representa desde 1998.

A época de 2017-2018 será a última do alemão, que cumpre a 19.ª temporada pela equipa texana.

No confronto com os Lakers, Nowitzki foi mesmo o melhor marcador do embate, à frente de dois jogadores dos Lakers: D'Angelo Russel e Jordan Clarkson, ambos com 22 pontos.