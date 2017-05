Pub

O futebolista, de 36 anos, anunciou o fim da sua carreira profissional, dias depois de ter ajudado o Feyenoord a conquistar o campeonato holandês, algo que não acontecia há 18 anos

Numa nota publicada no site oficial do emblema de Roterdão, Kuyt explicou que está na hora de 'pendurar as chuteiras', depois de ter alcançado o último objetivo que tinha, que era ser campeão pelo Feyernoord.

"Ao longo da minha carreira, segui sempre o meu coração. Sinto que esta é a altura certa para me retirar. Tive dois anos fantásticos desde que regressei ao Feyenoord. Tinha o sonho de ser campeão pelo Feyenoord e esse sonho realizou-se", disse o avançado.

Kuyt, que passou por clubes como Utrecht, Liverpool e Fenerbahce, e vestiu camisola da seleção holandesa por 104 vezes, vai na próxima temporada assumir um cargo na estrutura técnica da equipa de Roterdão.

No último fim de semana, o avançado marcou uma 'hat-trick' no triunfo por 3-1 sobre o Heracles e garantiu o título para o Feyernoord, algo que não acontecia desde 1999.