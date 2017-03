Pub

O australiano Nick Kyrgios, o argentino Juan Martín del Potro, o francês Richard Gasquet e o português João Sousa são os cabeças de cartaz

João Zilhão considerou esta quinta-feira que o Estoril Open de 2017 apresenta o cartaz mais forte das três edições do torneio, demonstrando-se muito contente por ter conseguido convencer alguns dos mais carismáticos tenistas mundiais a jogar em Portugal.

"Estamos muito contentes com o quadro, sem dúvida. Conseguimos convencer alguns dos mais carismáticos jogadores do circuito ATP a vir a Portugal. Claramente, esta é a edição que apresenta o quadro mais forte. Estamos muito contentes também por termos batido a lista de inscritos dos outros dois torneios - Istambul e Munique - que se realizam esta semana", salientou o diretor do Estoril Open, na conferência de imprensa de apresentação do torneio, que se realizou hoje, na Cidadela de Cascais.

João Zilhão manifestou a sua satisfação pela sustentabilidade que o torneio, que vai para a terceira edição, tem tido, corroborado por um cartaz de 'estrelas', no qual pontificam o australiano Nick Kyrgios, o argentino Juan Martín del Potro, o francês Richard Gasquet e o português João Sousa.

"Este torneio é importantíssimo para qualquer tenista português e mais uma vez estou muito motivado para fazer o meu melhor", revelou o número um nacional, num depoimento registado em vídeo.

Sousa é um dos principais nomes do quadro que inclui o polémico Kyrgios, 16.º tenista mundial e finalista do torneio em 2015, Gasquet (22.º), campeão da primeira edição e "um virtuoso do ténis", o vice-campeão olímpico Del Potro (34.º), "um dos jogadores mais populares do circuito", Nicolas Almagro (56.º), que é o vencedor em título, ou o também espanhol Pablo Carreño-Busta, finalista do ano passado.

Questionado sobre a hipótese de haver um vencedor diferente neste Millenium Estoril Open, João Zilhão confessou que acredita que poderá haver outro tenista a inscrever o seu nome no palmarés do único torneio ATP disputado em Portugal.

"Vamos ter jogadores que chegam cá em grande forma e que estão a demonstrá-lo semana após semanas. Tanto o Del Potro como o Kyrgios são dois potenciais vencedores. Não podemos esquecer o Carreño-Busta. O Gasquet é sempre um perigo. Mas o nosso sonho é ver o João Sousa como vencedor", assumiu.

O diretor do torneio explicou também que a prioridade na atribuição de 'wild cards' -- o primeiro foi dado hoje a Gastão Elias, número dois nacional -- serão os tenistas portugueses.

"Só se abre exceção quando há um pedido de um jogador internacional que tenha tamanha dimensão que isso se traduza numa projeção mediática para o torneio. Temos alguns pedidos, de nomes interessantes. Vamos analisar. Faltam 29 dias para o torneio. Brevemente anunciaremos o segundo 'wild card' e guardaremos o terceiro para os dias antes do torneio", completou.

A terceira edição do Millenium Estoril Open, hoje apresentada na Cidadela de Cascais, vai decorrer entre 01 e 07 de maio, após o 'qualifying', que se inicia a 29 de abril, nos 'courts' de terra batida do Clube de Ténis do Estoril.