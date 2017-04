Pub

A penúltima jornada da Divisão de Honra não trouxe novidades, com os advogados a imporem-se ao Técnico e os agrónomos a ganharem na deslocação a Cascais. E dentro de duas semanas vão defrontar-se

Os poucos 'heróis' que resolveram assistir ao duelo desta tarde em Monsanto entre advogados e engenheiros - a ideia de realizar todos os jogos da Divisão de Honra à mesma hora já é de si discutível e então faze-lo às 14. 00 horas sob um calor de rachar catedrais é pecaminosa... - tiveram direito a sete ensaios numa primeira parte muito bem disputada e interessante (apesar das falhas de ambas as defesas, demasiado permeáveis) e zero no segundo tempo, no qual as duas equipas não fizeram qualquer ponto!

E isto dá uma imagem do atual nível no topo do râguebi português, na fase decisiva da época e a mês e meio do decisivo confronto em Bruxelas com a Bélgica no 'play-off' de acesso ao European Championship, a II Divisão europeia.

Logo aos 2' o árbitro Pedro Mendes Silva mostrava o primeiro amarelo do jogo a Vasco Fragoso Mendes (por placagem alta) e da falta decorrente Duarte Marques colocava o Técnico na frente (3-0). Mas no lance seguinte o génio de Nuno Sousa Guedes (pontapé curtinho por cima da defesa adversária) seria premiado com o ensaio inaugural da partida (7-3).

Com as duas equipas mostrando uma saudável atitude de ataque, uma sequência de várias fases montadas à mão pela equipa das Olaias - que sempre que circulava a oval à mão atrapalhava Direito e quando optou por jogar ao pé entregou a iniciativa ao adversário em estilo de presente com lacinho e tudo - daria ao 2.º linha Francisco Dias a oportunidade para virar o resultado (10-7). E logo a seguir, uma perfuração determinada e fulminante de Manuel Vilela voltava a desnudar as flagrantes debilidades defensivas dos engenheiros e colocava os advogados na frente (14-10).

Aos 27' António Marques, à ponta, descobriu uma autoestrada numa apertada viela (três adversários ultrapassados como papel!) e punha o Técnico por cima pela última vez na partida (17-14). A partir daí Direito puxou dos galões de bicampeão nacional, acelerou o ritmo de jogo e num ápice fez de rajada três ensaios (José Luís Cabral, Vaz Antunes e Travassos), colocando o resultado ao intervalo em 33-23.

Ninguém acreditaria certamente que esse seria, também, o resultado final!

Na 2.ª parte e com o baixar do ritmo, as defesas começaram finalmente a conseguir travar os ataques contrários e o cansaço provocado pelo intenso calor tirou discernimento aos jogadores. Em especial à equipa da casa, que mesmo quando esteve a jogar 10' com um homem a mais (amarelo ao treinador-jogador do Técnico Kane Hancy) não teve arte, engenho nem forças para matar de vez o jogo.

Os visitantes ainda estiveram perto de marcar o ensaio que lhes daria o bónus defensivo (e tiraria o ponto de bónus atacante a Direito) mas na última meia-hora as duas equipas já se arrastavam em campo. E o apito final do árbitro seria saudado por todos, adeptos e atletas, como uma autêntica benesse dos deuses.

No sintético da Guia o Cascais foi batido por Agronomia, por concludentes 43-17. O quinze de Tomaz Morais até começou melhor e esteve na frente por 9-0. Mas depressa os agrónomos tomaram conta das operações e realizando uma excelente exibição, até ao intervalo já tinham obtido três ensaios (Martim Cardoso, José d'Alte e José Rodrigues) para 19-9 no descanso.

No 2.º tempo a equipa de Frederico Sousa faria mais quatro ensaios (Cardoso Pinto, Mira e um bis de António Cortes) contra só um do quinze da casa, esta tarde sem argumentos para contrariar uma equipa mais adulta e com superiores opções no banco.

No Restelo o Belenenses confirmou a sua subida de forma nas últimas semanas e despachou o RC Montemor com um cabaz de ensaios (10) num resultado esclarecedor: 62-3. Com este triunfo bonificado os azuis apanharam o Técnico e ficando agora a 4 pontos do Cascais - que não somará mais pontos dado folgar na última jornada - têm tudo para, em caso de vitória na receção ao CDUP, ficar num até há poucas semanas inimaginável 4.º lugar.

Entretanto o CDUP foi à Lousã vencer por 53-22, pelo que a equipa da casa mantém o seu trajeto na prova só com derrotas, 17 noutros tantos jogos.

Classificação a uma jornada do fim da fase regular: Direito, 68 pontos; Agronomia, 67; CDUL, 54; Cascais, 51: Belenenses e Técnico, 47; Académica, 35; CDUP, 29; RC Montemor, 9; Lousã, 0.

Curiosamente na derradeira ronda, a disputar a 22 de abril, os dois primeiros , Direito e Agronomia, vão-se defrontar no jogo que decidirá o vencedor desta fase.